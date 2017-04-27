26 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Başakşehir-Fenerbahçe

26 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Başakşehir-Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşması gecenin en çok izlenen programı olmuş. No:309 ve Kara Sevda ise Müge Anlı ile Tatlı ve Sert’in arkasında kalmış.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak sahasında yapacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi takım Başakşehir, 7 ve 11. dakikalarda genç yıldız Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 12. dakikasında Ozan Tufan’ın ayağından bulduğu golle farkı 1’e indiren Fenerbahçe, devre arasına 2-1 geride girdi. İki takımın da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirdiği ikinci yarıda skoru değiştiren taraf Fenerbahçe oldu. Konuk takım, 61. dakikada Hollandalı yıldız Robin van Persie’nin kafayla attığı golle 2-2’lik beraberliği yakaladı.

İkinci sırada yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert 1830. bölümünde Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

Fox TV’nin sevilen dizisi No:309 ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aynı reytingi elde etmiş ve ikinciliği paylaşmışlar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Kara Sevda‘nın düşüşü devam edecek mi? Yoksa bir çıkış yapıp beklentileri karşılayabilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

26 Nisan 2017 Reyting Sonuçları