26 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Başakşehir-Fenerbahçe

Yazan:
Emre Arısoy
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26 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Başakşehir-Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşması gecenin en çok izlenen programı olmuş. No:309 ve Kara Sevda ise Müge Anlı ile Tatlı ve Sert’in arkasında kalmış.

26 nisan 2017 reyting sonuclari 26 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Başakşehir Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak sahasında yapacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi takım Başakşehir, 7 ve 11. dakikalarda genç yıldız Cengiz Ünder’in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 12. dakikasında Ozan Tufan’ın ayağından bulduğu golle farkı 1’e indiren Fenerbahçe, devre arasına 2-1 geride girdi. İki takımın da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirdiği ikinci yarıda skoru değiştiren taraf Fenerbahçe oldu. Konuk takım, 61. dakikada Hollandalı yıldız Robin van Persie’nin kafayla attığı golle 2-2’lik beraberliği yakaladı.

İkinci sırada yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert 1830. bölümünde Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

Fox TV’nin sevilen dizisi No:309 ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla aynı reytingi elde etmiş ve ikinciliği paylaşmışlar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Kara Sevda‘nın düşüşü devam edecek mi? Yoksa bir çıkış yapıp beklentileri karşılayabilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

26 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1MEDIPOL BASAKSEHIR-FENERBAHCE ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASIATV9.26
2MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.14
3NO:309FOX TV5.14
4KARA SEVDASTAR TV4.85
5DIRILIS ERTUGRUL OZELTRT 14.67
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV3.96
7GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.54
8ESRA EROL’DAATV3.5
9SHOW ANA HABERSHOW TV3.46
10NO:309 (OZET)FOX TV3.36
11TATLI BELAKANAL 73.27
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.27
13ATV ANA HABERATV3.21
14KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S)TV83.11
15EVLAT KOKUSUKANAL D3.1
16BENI AFFETSTAR TV2.94
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.83
18KARA SEVDA (OZET)STAR TV2.75
19ELIFKANAL 72.44
20STAR ANA HABERSTAR TV2.42

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