26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Show Ana Haber

Emre Arısoy
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26 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber uzun bir aranın ardından ldierliği kaptı. Onu Cesur ve Güzel ile Vatanım Sensin takip ediyor.

26 ocak 2017 reyting sonuclari

Hafta içi Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni ilk 100’de izlenme rekoru kırarak tekrar zirveye oturdu.

Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber dün akşamki yayını Total’de 6,25 izlenme oranı, 16,83 izlenme payı ile birinciliği göğüsledi.

cesur ve guzel
Fotoğraf: AY YAPIM

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 11. Bölümünde ise Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Cesur için bu adım çok önemlidir. Çünkü Tahsin Korludağ’a tam anlamıyla bir savaş ilanıdır!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Show Ana Haber liderliğini devam ettirebilecek mi? Yoksa Vatanım Sensin bir sürpriz yaparak liderliği bu iki yapımdan alacak mı?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

# Program Adı Kanal Reyting Pay
1 SHOW ANA HABER SHOW TV 6.25 16.83
2 CESUR VE GUZEL STAR TV 5.95 13.92
3 VATANIM SENSIN KANAL D 5.8 13.65
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 5.6 26.79
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 5.04 13.52
6 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 4.76 17.17
7 ATV ANA HABER ATV 4.5 12.04
8 ZUHAL TOPAL’LA STAR TV 4.5 14.69
9 UMUDA KELEPCE VURULMAZ FOX TV 4.33 10.25
10 ESRA EROL’DA ATV 4.27 13.92
11 SICAK GELISME KANAL D 4.07 11.32
12 O SES TURKIYE TV8 4.02 9.68
13 CESUR YUREK SHOW TV 3.79 8.84
14 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 3.75 9.33
15 CESUR VE GUZEL (OZET) STAR TV 3.68 9.22
16 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 3.47 9.29
17 HABER ONU SHOW TV 3.36 9.5
18 OLENE KADAR ATV 3.25 7.52
19 BENI AFFET STAR TV 3.24 13.52
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 3.15 10.51

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