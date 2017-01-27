26 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Show Ana Haber uzun bir aranın ardından ldierliği kaptı. Onu Cesur ve Güzel ile Vatanım Sensin takip ediyor.

Hafta içi Jülide Ateş’in sunumu ile ekrana gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın nabzını tutan Show Ana Haber Bülteni ilk 100’de izlenme rekoru kırarak tekrar zirveye oturdu.

Uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber dün akşamki yayını Total’de 6,25 izlenme oranı, 16,83 izlenme payı ile birinciliği göğüsledi.

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 11. Bölümünde ise Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Cesur için bu adım çok önemlidir. Çünkü Tahsin Korludağ’a tam anlamıyla bir savaş ilanıdır!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Show Ana Haber liderliğini devam ettirebilecek mi? Yoksa Vatanım Sensin bir sürpriz yaparak liderliği bu iki yapımdan alacak mı?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

26 Ocak 2017 Reyting Sonuçları