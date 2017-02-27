26 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, özeti ile birlikte pazar gecesine damgasını vurmuş. Hayat Bazen Tatlıdır ve Show Ana Haber ise sıkı takibini devam ettiriyor. Bakalım bir sıçrama yapabilmişler mi?

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan bölümünde; İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında en çok ismi yazılan isim Sabriye olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Furkan ikinci aday olarak Fatih’in ismini verdi.

Dün akşam yapılan ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf Gönüllüler takımıydı. Konseyde ismi çıkan Yarışmacı Sadin olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan Gökhan ise Erdi’nin ismini verdi.

Survivor’da bu hafta dört isim potada. Bu hafta kim elenecek merak konusu. Salı akşamı Survivor 2017’de bu hafta elenen isim belli olacak. En düşük oyu alan yarışmacı Survivor’a veda edecek.

Üçüncü sırada yer alan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde ise Cerrah’ın yaptığı sürpriz Hayat’ı şaşkına çevirir. Birtanem, Cerrah’ın Hayat’a romantik ve planlı bir evlenme teklifi ettiğini duyunca, Şerif’ten de daha güzel bir evlenme teklifi ister.

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim. Bakalım kimler ne almış?

26 Şubat 2017 Reyting Sonuçları