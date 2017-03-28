27 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kırgın Çiçekler

By
Emre Arısoy
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27 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kırgın Çiçekler, çok uzun bir aradan sonra İçerde‘den liderliği almış. Survivor 2017 ise takibini sürdürüyor.

27 mart 2017 reyting sonuclari 27 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kırgın Çiçekler

Pazartesi gecesinin lideri olan Kırgın Çiçekler‘in 77. bölümünde; Kemal, Mesude’yi ağır yaralı bırakarak kaçar. Evdeki kavga seslerini duyan komşular polis çağırır. Serkan durumu öğrenerek Eylül’e haber verir. Selin, Güney’in mirastan pay almak için dava açtığını öğrenerek Songül’ü suçlar. Hiçbir şeyden haber olmaya Songül, Güney’le kavga eder. Zehra bebeği aldırmaya karar verdiğini açıklar. Sadullah, Zehra’ya engel olmak için istediği her şeyi kabul eder. Mesude ameliyata alınır. Hastanede gergin bekleyiş başlar. Mesude’nin durumu giderek kötüleşirken, Eylül annesini kaybetmenin acısıyla yüzleşir.

İkinci sırada Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Moldova ile yaptığı hazırlık karşılaşması yer almış. Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 3-1 kazandığımız mücadele gelecek için hepimizi heyecanlandırmaya yetti.

Üçüncü sırada ise İçerde yer bulabilmiş. Dizinin 27. bölümünde; Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir. Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

27 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1KIRGIN CICEKLERATV8.8
2TURKIYE-MOLDOVA HAZIRLIK KARSILASMASITV87.5
3ICERDESHOW TV7.44
4SURVIVORTV87
5ISIMSIZLERKANAL D5.84
6KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV5.59
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.22
8SHOW ANA HABERSHOW TV5.06
9MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.6
10PARAMPARCASTAR TV4.51
11BUNU DA GORDUKSHOW TV4.49
12ATV ANA HABERATV4.49
13ESRA EROL’DAATV4.04
14EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.81
15CUMHURBASKANI ILE GUNDEM OZELSHOW TV3.73
16SICAK GELISMEKANAL D3.37
17PARAMPARCA (OZET)STAR TV3.3
18ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.29
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.98
20BENI AFFETSTAR TV2.97

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  2. 13 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: İçerde 21. Bölüm
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