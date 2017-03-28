27 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kırgın Çiçekler, çok uzun bir aradan sonra İçerde‘den liderliği almış. Survivor 2017 ise takibini sürdürüyor.

Pazartesi gecesinin lideri olan Kırgın Çiçekler‘in 77. bölümünde; Kemal, Mesude’yi ağır yaralı bırakarak kaçar. Evdeki kavga seslerini duyan komşular polis çağırır. Serkan durumu öğrenerek Eylül’e haber verir. Selin, Güney’in mirastan pay almak için dava açtığını öğrenerek Songül’ü suçlar. Hiçbir şeyden haber olmaya Songül, Güney’le kavga eder. Zehra bebeği aldırmaya karar verdiğini açıklar. Sadullah, Zehra’ya engel olmak için istediği her şeyi kabul eder. Mesude ameliyata alınır. Hastanede gergin bekleyiş başlar. Mesude’nin durumu giderek kötüleşirken, Eylül annesini kaybetmenin acısıyla yüzleşir.

İkinci sırada Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Moldova ile yaptığı hazırlık karşılaşması yer almış. Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 3-1 kazandığımız mücadele gelecek için hepimizi heyecanlandırmaya yetti.

Üçüncü sırada ise İçerde yer bulabilmiş. Dizinin 27. bölümünde; Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir. Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

27 Mart 2017 Reyting Sonuçları