28 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

By
Emre Arısoy
-
0
24

28 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 63. bölümü ile bir salı gününü daha Anne ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamlamış.

28 mart 2017 reyting sonuclari 28 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 63. bölümünde; Masanın etrafındakiler hatalarının bedelini örgütle savaşmak zorunda kalarak ödüyor. Simsar Cemil’e düzenlenen baskının sonuçları ağır olur. Ava giderken avlanan masa üyelerinden Ender’in korktuğu başına gelmiştir. Herkesi bitirme planlarında eylemlerine ara vermeyen Avni ve Cemil silah ticaretinde tekel olma yolunda birlikte hareket etmeye devam ederler. Hızır’ın ise sabrı taşmaktadır. Avni’yi örgüte karşı birlikte hareket etmeye yanaşmazsa öldürmekle tehdit eder. Bunun için ilk isteği düşmanlarını köşeye sıkıştı?rabileceği bir adrestir. Ünal’ın derdi de hem CIA tarafından korunan hem de İstihbaratta eli kuvvetli olan Avni’yi bitirmektir. Böylece eski gücüne tekrardan sahip olabilecektir. CIA ile bir araya gelen Alp ile Ceylan oynadıkları tehlikeli oyunda çok önemli bir noktaya gelirler. Kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu bu kumarın sonunda kaybedeni feci bir son beklemektedir.

İkinci sırada Anne, üçüncü sırada ise Survivor 2017 yer almış. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

28 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.11
2ANNESTAR TV8.84
3SURVIVORTV87.15
4ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.42
5ANNE (OZET)STAR TV4.95
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.88
7SHOW ANA HABERSHOW TV4.51
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.41
9SURVIVOR OZETTV84.26
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.78
11ATV ANA HABERATV3.61
12ESRA EROL’DAATV3.48
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.95
14KARA YAZIKANAL D2.88
15HAVA DURUMUATV2.86
16HABER ONUSHOW TV2.75
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.72
18BENI AFFETSTAR TV2.61
19STAR ANA HABERSTAR TV2.54
20TRANSFORMERS KAYIP CAG (Y.S)FOX TV2.5

Bunları da seversin:

  1. 31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  2. 14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  3. 21 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  4. 14 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ