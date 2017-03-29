28 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

28 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 63. bölümü ile bir salı gününü daha Anne ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamlamış.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 63. bölümünde; Masanın etrafındakiler hatalarının bedelini örgütle savaşmak zorunda kalarak ödüyor. Simsar Cemil’e düzenlenen baskının sonuçları ağır olur. Ava giderken avlanan masa üyelerinden Ender’in korktuğu başına gelmiştir. Herkesi bitirme planlarında eylemlerine ara vermeyen Avni ve Cemil silah ticaretinde tekel olma yolunda birlikte hareket etmeye devam ederler. Hızır’ın ise sabrı taşmaktadır. Avni’yi örgüte karşı birlikte hareket etmeye yanaşmazsa öldürmekle tehdit eder. Bunun için ilk isteği düşmanlarını köşeye sıkıştı?rabileceği bir adrestir. Ünal’ın derdi de hem CIA tarafından korunan hem de İstihbaratta eli kuvvetli olan Avni’yi bitirmektir. Böylece eski gücüne tekrardan sahip olabilecektir. CIA ile bir araya gelen Alp ile Ceylan oynadıkları tehlikeli oyunda çok önemli bir noktaya gelirler. Kimin kazanacağını kestirmenin güç olduğu bu kumarın sonunda kaybedeni feci bir son beklemektedir.

İkinci sırada Anne, üçüncü sırada ise Survivor 2017 yer almış. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

28 Mart 2017 Reyting Sonuçları