28 Ocak 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 yayınlanmaya başladığı andan itibaren tüm dengeleri bozdu ve Kalbimdeki Deniz‘i liderlikten etti.

Survivor 2017 nefes kesen mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı yine bayrak yarışına kaldı. Ünlülüler takımından Sema ve İlhan; Gönüllüler takımında ise Berna ve Ogeday yarıştı. İlhan Mansız’ın hırsı ve azmi ile Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı veda konseyine iki isim çıkardı. Konseyde en çok oyu alan Denisa ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday’ın ismini söylediği Sadin veda konseyine kaldı

İkinci sırada ise Survivor gelene kadar liderliği kimselere burakmayan Kalbimdeki Deniz yer almış. Fox TV’nin en önemli dizilerinden biri olan Kalbimdeki Deniz 14. Bölümünde Mustafa’nın uğradığı saldırıyı fırsata çeviren Fikriye’nin Figen’i Mustafa’nın üzerine saldığını gördük. Ayrıca Fikriye, Ece’yi ve Deniz’i de ezmeyi dener ama Mirat’tan ağır bir karşılık alır.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına birlikte bakalım.

28 Ocak 2017 Reyting Sonuçları