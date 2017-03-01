28 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

28 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 59. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde Salı gününü lider tamamlamış.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 59. bölümünde yaşananlar ise şöyleydi; İhaneti belgelenen Ayşen, yaptığı yanlışın faturasını ağır öder. Hızır’ın verdiği bu zor karar, elleri en sevdiği insanın ölümüne değen Civciv’in ömrünü bitirir. Ev ahalisi için yaşananları unutmak hiç de kolay olmayacaktır. Kimsenin bahsetmek istemediği konu özellikle Meryem’i derinden etkiler.

İkinci sırada yer alan Anne dizisinin 17. bölümünde ise Zeynep, annesinin babasını öldürdüğünü öğrenmenin şoku içerisindedir. Tam Gönül’le ilişkilerinin düzelmeye başladığı, neredeyse yeniden anne-kız gibi olacakları zamanda bu haberi almak onu iki kere sarsar. Kendi için ne yapacağını bilmez haldedir ancak bu esnada Turna’nın Şule’nin yanında çok mutsuz olduğu da hep aklındadır. Önceliği elbetteki kendi değil kızı olacaktır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve bu reyting tablosunu değiştirecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

28 Şubat 2017 Reyting Sonuçları