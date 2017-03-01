28 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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28 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 59. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde Salı gününü lider tamamlamış.

28 subat 2017 reyting sonuclari

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 59. bölümünde yaşananlar ise şöyleydi; İhaneti belgelenen Ayşen, yaptığı yanlışın faturasını ağır öder. Hızır’ın verdiği bu zor karar, elleri en sevdiği insanın ölümüne değen Civciv’in ömrünü bitirir. Ev ahalisi için yaşananları unutmak hiç de kolay olmayacaktır. Kimsenin bahsetmek istemediği konu özellikle Meryem’i derinden etkiler.

İkinci sırada yer alan Anne dizisinin 17. bölümünde ise Zeynep, annesinin babasını öldürdüğünü öğrenmenin şoku içerisindedir. Tam Gönül’le ilişkilerinin düzelmeye başladığı, neredeyse yeniden anne-kız gibi olacakları zamanda bu haberi almak onu iki kere sarsar. Kendi için ne yapacağını bilmez haldedir ancak bu esnada Turna’nın Şule’nin yanında çok mutsuz olduğu da hep aklındadır. Önceliği elbetteki kendi değil kızı olacaktır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve bu reyting tablosunu değiştirecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

28 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.2821.11
2ANNESTAR TV8.1218.2
3SURVIVORTV87.3517.56
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.9314.31
5ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV4.8312.01
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.6113.21
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.3927.47
8ANNE (OZET)STAR TV4.3811.07
9HAYAT SARKISIKANAL D4.259.98
10ATV ANA HABERATV4.2112.05
11ESRA EROL’DAATV3.8115.77
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.7818.34
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.369.38
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.3413.94
15BENI AFFETSTAR TV3.119.56
16SURVIVOR OZETTV82.968.02
17HAVA DURUMUATV2.957.63
18SICAK GELISMEKANAL D2.919.15
19HUKUMET KADIN (T.S)SHOW TV2.836.56
20STAR ANA HABERSTAR TV2.667.55

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