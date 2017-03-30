29 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 82. bölümü ile Survivor 2017 ve Kara Sevda‘nın önünde liderliğini pekiştirmiş.

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 82. bölümünde; Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti. Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise veda konseyi vardı. “Survivor’da kim elendi?” sorusunun merakla beklenen cevabı dün akşam belli oldu. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımından dört isim eleme adayı olarak oylamaya kalmıştı. Erdi, Berna, Bulut ve Gökhan arasında yapılan oylama sonucunda en az oyu alan Bulut Özdemiroğlu Survivor’a veda etti.

Henüz bekleneni verememiş olan Kara Sevda ise Diriliş Ertuğrul‘un özet bölümünün de arkasında kendine dördüncü sırada yer bulabilmiş.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

29 Mart 2017 Reyting Sonuçları