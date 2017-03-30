29 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

By
Emre Arısoy
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29 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 82. bölümü ile Survivor 2017 ve Kara Sevda‘nın önünde liderliğini pekiştirmiş.

29 mart 2017 reyting sonuclari 29 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 82. bölümünde; Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti. Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise veda konseyi vardı. “Survivor’da kim elendi?” sorusunun merakla beklenen cevabı dün akşam belli oldu. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımından dört isim eleme adayı olarak oylamaya kalmıştı. Erdi, Berna, Bulut ve Gökhan arasında yapılan oylama sonucunda en az oyu alan Bulut Özdemiroğlu Survivor’a veda etti.

Henüz bekleneni verememiş olan Kara Sevda ise Diriliş Ertuğrul‘un özet bölümünün de arkasında kendine dördüncü sırada yer bulabilmiş.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

29 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.86
2SURVIVORTV86.81
3DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 15.91
4KARA SEVDASTAR TV4.78
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.75
6NO:309FOX TV4.63
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.51
8ATV ANA HABERATV4.42
9ESRA EROL’DAATV4.08
10GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.99
11SHOW ANA HABERSHOW TV3.98
12EVLAT KOKUSUKANAL D3.98
13REFERANDUM REHBERITRT 13.63
14GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.42
15EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.41
16SURVIVOR OZETTV83.37
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.27
18BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.24
19NO:309 (OZET)FOX TV3.2
20ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.95

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  1. 7 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul
  2. 11 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul
  3. 1 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kara Sevda
  4. 8 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

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