29 Ocak 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017 bir pazar gününü daha lider olarak geçirmiş. Show Ana Haber ve Hayat Bazen Tatlıdır ise sıkı takibini sürdürmüş.

Survivor 2017‘nin Pazar akşamı yayınlanan programuında ise gönüllüler takımı muhteşem bir performans sergileyerek dokunulmazlık oyununu kazandı. Ünlüler takımı bu sonucun ardından ilk kez dokunulmazlık kaybetmiş oldu. Ünlüler takımı oylamada ise Seda’nın adını yazdı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan İlhan Mansız ise Sabriye’nin adını söyledi.

Bu sonuçların ardından gönüllüler takımından Sadin ve Denisa, ünlüler takımından ise Seda ve Sabriye’nin adı yazılarak Survivor 2017‘nin bu haftaki eleme potası oluşmuş oldu.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Survivor 2017‘yi geçip liderliği kapacak bir yapım gelecek mi? Yoksa reyting yarışının sonucu şimdiden belli mi?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim ve dokunulmazlık oyunlarının ne kadar izlendiğini ve izleneceğini görelim.

29 Ocak 2017 Reyting Sonuçları