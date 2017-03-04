3 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Emre Arısoy
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3 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi 17. bölümü ile Arka Sokaklar‘ın önünde burun farkıyla lider olmuş. Survivor 2017 ise sıkı takipte!

3 mart 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: ATV

Gecenin lideri Aşk ve Mavi 17. bölümünde yaşananlar; Hamilelik testinin kime ait olduğu sonunda ortaya çıkar. Bebek haberi konakta sevincin yanında şaşkınlık da yaratır. Gece vakti Gülizar’a yardıma koşan İsmet, başına nasıl bir dert aldığının farkında değildir. Ali, yıllar sonra Ürgüp’e dönen Ömer’in, Mavi’nin eski sevgilisi olduğunu öğrenir.

İkinci sıradaki Arka Sokaklar 431. bölümünde ise Oktay, kardeşini örgütün elinden sağ kurtarmak için Malik’in şantajıyla Arif Müdürü vurur! Rıza Baba ve ekip şoktadır!

Survivor 2017‘de ise ödül oyunu heyecanı vardı. Alp Kırşan ödülü gösterdiği an iki takım adeta havaya fırladı. Dün akşam ödülü kazanan takım çıtır tavukla buluştu. Gönüllüler takımı oyunun ilk etabında oldukça rahat bir galibiyet alarak durumu 1-0’a getirdi. İkinci turda ise adeta son an’a kadar mücadele yaşandı. 2. turda oyun 4-4 iken Elif Şadoğlu finali yaparak gönüllüler takımına ödülü ulaştırdı.

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

3 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1ASK VE MAVIATV7.3316.96
2ARKA SOKAKLARKANAL D7.3116.55
3SURVIVORTV86.7815.8
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.1412.78
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.9614.73
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.5113.54
7ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.0516.61
8ASK VE MAVI (OZET)ATV3.989.93
9DAYAN YUREGIMFOX TV3.939.01
10ESRA EROL’DAATV3.8815.85
11AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.8711.16
12ATV ANA HABERATV3.8311.34
13MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV3.7621.57
14PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 13.758.46
15EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.7417.31
16ISTANBULLU GELINSTAR TV3.568.39
17SURVIVOR OZETTV83.489.33
18BENI AFFETSTAR TV3.3318.26
19GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.337.41
20GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.258.24

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