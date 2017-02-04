3 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Cuma akşamlarının favorisi Arka Sokaklar 427. bölümü ile Aşk ve Mavi ve Survivor 2017‘nin önünde yine lider oldu.

Arka Sokaklar 427. Bölüm özeti: Rıza Baba, üzerine atılan cinayet komplosundan hapse girmiştir. Ekibin Rıza Baba’yı içeriden kurtarma çabaları devam ederken Sezgin’in Rıza Baba ve ailesi üzerindeki korkunç planlarını öğreniyoruz.

Silah kaçakçısı ve Sezgin ile işbirliği içinde olan Kenan Arslan, Müfettiş Veysel’in cinayetini Rıza Baba’nın kayıp silahını kullanarak üstüne yıkmıştır. Savcılığın başlattığı soruşturmanın kilit ismi ve Rıza Baba’nın aklanmasına sebep olacak Faruk Acar ise, yurt dışına çıkmıştır. Rıza Baba hapse girer ve onu orada bekleyen tehlikeler vardır…

Aşk ve Mavi ise Survivor 2017‘nin küçük bir farkla önünde ikinci sırada yer almış. Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralama değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

3 Şubat 2017 Reyting Sonuçları