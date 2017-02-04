3 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
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3 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Cuma akşamlarının favorisi Arka Sokaklar 427. bölümü ile Aşk ve Mavi ve Survivor 2017‘nin önünde yine lider oldu.

3 subat 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: KANAL D

Arka Sokaklar 427. Bölüm özeti: Rıza Baba, üzerine atılan cinayet komplosundan hapse girmiştir. Ekibin Rıza Baba’yı içeriden kurtarma çabaları devam ederken Sezgin’in Rıza Baba ve ailesi üzerindeki korkunç planlarını öğreniyoruz.

Silah kaçakçısı ve Sezgin ile işbirliği içinde olan Kenan Arslan, Müfettiş Veysel’in cinayetini Rıza Baba’nın kayıp silahını kullanarak üstüne yıkmıştır. Savcılığın başlattığı soruşturmanın kilit ismi ve Rıza Baba’nın aklanmasına sebep olacak Faruk Acar ise, yurt dışına çıkmıştır. Rıza Baba hapse girer ve onu orada bekleyen tehlikeler vardır…

Aşk ve Mavi ise Survivor 2017‘nin küçük bir farkla önünde ikinci sırada yer almış. Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralama değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

3 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D9.8822.45
2ASK VE MAVIATV8.2718.97
3SURVIVORTV87.7617.72
4SHOW ANA HABERSHOW TV6.1216.86
5ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D6.0514.6
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.8913.24
7GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV4.7910.72
8ATV ANA HABERATV4.6812.73
9MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.623.03
10ASK VE MAVI (OZET)ATV4.2810.65
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.2817.46
12SURVIVOR OZETTV84.2710.85
13ESRA EROL’DAATV4.1114.69
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.114.73
15GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV4.0710.16
16SICAK GELISMEKANAL D3.9911.78
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.8810.43
18HABER ONUSHOW TV3.249.72
19DAYAN YUREGIMFOX TV2.936.95
20HAVA DURUMUATV2.827.33
21BENI AFFETSTAR TV2.7213.55

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