30 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, ceza oyunu ile Vatanım Sensin ve Çoban Yıldızı dizilerinin önünde liderliğini pekiştirmiş.

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan ceza oyunu bölümünde kazanan Ünlüler Takımı oldu. Survivor’ın 10. haftasının son bölümünde ünlüler ile gönüllüler ceza oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takımın önümüzdeki haftadaki oyunlara -1 ile başlayacakları yarışı ünlüler takımı kazandı.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin dizisinin 21. bölümünde ise; Eşref Paşa’nın ölümünün ardından Kuvva’nın başına kimin geçeceği hayati önem arz eder. Cevdet, Paşa’nın vasiyetini açıklayan pusulanın kime emanet edildiğini bir an evvel öğrenmek zorundadır. Zira deşifre olması tüm ailenin katledilmesi demektir.

Üçüncü sıradaki Çoban Yıldızı‘nın 5. bölümünde ise; Zekkar, Zühre’yi ele geçirmek ve onu geri götürmek için araştırmalarına devam etmektedir.

Bakalım geleecek bölümlerde neler yaşanacak? Survivor 2017 liderliği bırakacak mı? Vatanım Sensin, Çoban Yıldızı‘na geçilecek mi? Yoksa sıralama bu şekilde devam mı edecek? Hep birlikte göreceğiz.

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

30 Mart 2017 Reyting Sonuçları