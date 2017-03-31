30 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

By
Emre Arısoy
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30 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, ceza oyunu ile Vatanım Sensin ve Çoban Yıldızı dizilerinin önünde liderliğini pekiştirmiş.

30 mart 2017 reyting sonuclari 30 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan ceza oyunu bölümünde kazanan Ünlüler Takımı oldu. Survivor’ın 10. haftasının son bölümünde ünlüler ile gönüllüler ceza oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takımın önümüzdeki haftadaki oyunlara -1 ile başlayacakları yarışı ünlüler takımı kazandı.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin dizisinin 21. bölümünde ise; Eşref Paşa’nın ölümünün ardından Kuvva’nın başına kimin geçeceği hayati önem arz eder. Cevdet, Paşa’nın vasiyetini açıklayan pusulanın kime emanet edildiğini bir an evvel öğrenmek zorundadır. Zira deşifre olması tüm ailenin katledilmesi demektir.

Üçüncü sıradaki Çoban Yıldızı‘nın 5. bölümünde ise; Zekkar, Zühre’yi ele geçirmek ve onu geri götürmek için araştırmalarına devam etmektedir.

Bakalım geleecek bölümlerde neler yaşanacak? Survivor 2017 liderliği bırakacak mı? Vatanım Sensin, Çoban Yıldızı‘na geçilecek mi? Yoksa sıralama bu şekilde devam mı edecek? Hep birlikte göreceğiz.

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

30 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV86.63
2VATANIM SENSINKANAL D5.67
3COBAN YILDIZIFOX TV5.5
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.99
5PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE REGAIP KANDILI OZELATV4.82
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.62
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.26
8CESUR VE GUZELSTAR TV4.25
9ESRA EROL’DAATV3.76
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.6
11ATV ANA HABERATV3.52
12SURVIVOR OZETTV83.5
13VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.29
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.17
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.11
16COBAN YILDIZI (OZET)FOX TV3.1
17REGAIB KANDILI OZELKANAL 73.09
18CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.07
19REGAIB KANDILI OZELTRT 13.03
20SICAK GELISMEKANAL D2.98

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