30 Ocak 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. İçerde 19. Bölüm, Survivor 2017‘i tahtından indirerek kendi gününde liderliği kaptırmamış oldu.

İçerde 19. Bölüm özeti: Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir. Artık Celal’i hayatında istemiyordur. Annesinden geriye kalan akrabalarını bulmaya karar verir. Mert, Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü zannediyordur. Ailesini bulma şansının yok olup gittiğini düşünüyordur. Şimdi Mert olanların cezasını kesmeye kararlıdır. Sarp’a çok öfkelidir. Füsun dükkanına yapılan silahlı saldırıdan sonra Sarp’ın seçtiği hayatın nelere yol açtığının farkına varır. Sarp’ı vazgeçirmek ister. Yaşar, Celal ve Sarp’ı öldürmek istiyordur. Artık ne Füsun’un ne de Eylem’in can güvenliği vardır. Sarp için olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır.

İkinci sırada yer alan Kırgın Çiçekler 69. Bölümünde ise Temyiz davasının aleyhine çıkacağını öğrenen Kemal, hapse girmemek için korkunç bir plan yapar.

Bakalım gelecek hafta neler getirecek? İçerde ve diğerlerinin kıyasıya mücadelesini izlemeye devam edecek miyiz? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

30 Ocak 2017 Reyting Sonuçları