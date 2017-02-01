31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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31 Ocak 2017 reyting sonuçları ile Ocak ayının son reytingleri karşınızda. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde bir Salı gününü daha lider tamamlamış.

31 ocak 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 55. Bölüm özeti: Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer’i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer’in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA‘in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır’ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır.

İkinci sırada ise heyecan ve kavganın hiç bitmediği Survivor 2017 yer almış. Gecenin ağlatanı ise Anne oldu.

Ocak ayının son reyting sonucu da bu şekildeydi. Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklik olacak mı? Survivor 2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı tahtından edebilecek mi?

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.3820.81
2SURVIVORTV88.4718.55
3ANNESTAR TV6.6514.61
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.5414.7
5ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.3312.86
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.2725.7
7HAYAT SARKISIKANAL D4.9611.2
8FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.9312.98
9ATV ANA HABERATV4.8712.8
10SURVIVOR OZETTV84.8612.04
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.6517.8
12ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.3614.94
13ESRA EROL’DAATV4.2314.4
14SICAK GELISMEKANAL D4.1611.72
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.699.71
16ANNE (OZET)STAR TV3.68.74
17HAVA DURUMUATV3.338.33
18KOLPACINO BOMBA (T.S)SHOW TV3.297.81
19EYYVAH EYVAH 2 (T.S)SHOW TV3.147.11
20DELI DIVANEKANAL 73.0911.6

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