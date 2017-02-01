31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

31 Ocak 2017 reyting sonuçları ile Ocak ayının son reytingleri karşınızda. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor 2017 ve Anne‘nin önünde bir Salı gününü daha lider tamamlamış.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 55. Bölüm özeti: Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer’i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer’in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA‘in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır’ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır.

İkinci sırada ise heyecan ve kavganın hiç bitmediği Survivor 2017 yer almış. Gecenin ağlatanı ise Anne oldu.

Ocak ayının son reyting sonucu da bu şekildeydi. Bakalım gelecek hafta neler olacak? Sıralamada değişiklik olacak mı? Survivor 2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı tahtından edebilecek mi?

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları