4 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane’nin önünde liderliği almış.

Survivor 2017‘de dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda adeta iki takımda kanlarının son damlasına kadar mücadele etmek zorunda kaldılar. Ünlüler ve gönüllüler takımı parkurun bulunduğu alana geldiği zaman ise şoke oldular. Çünkü ilk defa Survivor’da bu kadar uzun bir parkur vardı. Yarışmacılar parkurda savaşmaya başladıkları anda adeta ciğerlerindeki son nefesi solumaya başladılar. Yüksek kondisyon gerektiren parkurda bazı yarışmacılar çok zor anlar yaşadı. Ünlüler takımı oyunun ilk turunda iyi bir performans sergileyerek durumu 1-0’a getirdiler. İkinci turda ise gönüllüler adeta savaştılar ve durum 1-1 oldu. Best off’a kalan yarışmacılar orda da kıyasıya kapıştı ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında Ogeday Girişken muhteşem bir performans ortaya koydu ve takımını dokunulmazlık sembolüne ulaştırdı.

İkinci sırada ise FOX TV’nin önemli yapımlarından Kalbimdeki Deniz yer alırken üçüncülüğü Kanal D’nin yeni dizisi Adı Efsane almış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Sıralama değişikliler olacak mı? Göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:

4 Mart 2017 Reyting Sonuçları