4 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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4 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane’nin önünde liderliği almış.

4 mart 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘de dün akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununda adeta iki takımda kanlarının son damlasına kadar mücadele etmek zorunda kaldılar. Ünlüler ve gönüllüler takımı parkurun bulunduğu alana geldiği zaman ise şoke oldular. Çünkü ilk defa Survivor’da bu kadar uzun bir parkur vardı. Yarışmacılar parkurda savaşmaya başladıkları anda adeta ciğerlerindeki son nefesi solumaya başladılar. Yüksek kondisyon gerektiren parkurda bazı yarışmacılar çok zor anlar yaşadı. Ünlüler takımı oyunun ilk turunda iyi bir performans sergileyerek durumu 1-0’a getirdiler. İkinci turda ise gönüllüler adeta savaştılar ve durum 1-1 oldu. Best off’a kalan yarışmacılar orda da kıyasıya kapıştı ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında Ogeday Girişken muhteşem bir performans ortaya koydu ve takımını dokunulmazlık sembolüne ulaştırdı.

İkinci sırada ise FOX TV’nin önemli yapımlarından Kalbimdeki Deniz yer alırken üçüncülüğü Kanal D’nin yeni dizisi Adı Efsane almış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Sıralama değişikliler olacak mı? Göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:

4 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1SURVIVORTV87.7119.45
2KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.3315.57
3ADI EFSANEKANAL D5.4913.32
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.1612.99
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.0312.73
6SURVIVOR OZETTV83.6210.24
7KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.519.39
8OGLUM BAK GIT (T.S)KANAL D3.1410.17
9KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.147.63
10ADI EFSANE (OZET)KANAL D3.098.44
11ICIMDEKI FIRTINASTAR TV2.987.23
12ATV ANA HABERATV2.78.41
13HABER ONUSHOW TV2.649.6
14SEKSENLERTRT 12.636.34
15BIR GARIP ASKKANAL 72.56.03
16GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV2.496.23
17ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.4611.66
18SICAK GELISMEKANAL D2.418.35
19KANAL D HABERKANAL D2.387.44
20HZ.YUSUF (TKR)KANAL 72.296.48

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