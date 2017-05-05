4 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Vatanım Sensin‘in önünde az farklı liderliği kaparken Çoban Yıldızı ise takibini sürdürmüş.

Survivor 2017‘nin dün yayınlanan bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımları villada bir gece kalma, browni ve yemek menüsünden oluşan (ezo gelin, zeytinyağlı fasulye, ızgara bonfile, bulgur pilavı ve patates kızartması) toplam üç ödül için karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen yarışı kanan ekip Ünlüler takımı oldu. 81. bölümün tanıtımında gördüğümüz Nusret ile bu akşam izleyeceğimiz bölüm öncesinde heyecanlandık. Bakalım neler yaşanacak?

İkinci sıradaki Vatanım Sensin‘in 26. bölümünde ise Selanik’te kendisini sırtından vuranın Tevfik olduğunu anlayan Cevdet, öfke doludur. Ancak meclisin toplanmasına sayılı günler kalmışken Rıza Bey’i yeniden vatanperverlerin safına çekmek daha mühimdir. Cevdet, bunun için zekice bir plan yapar.

Bundan böyle Tevfik’e casusluk edecek olan Azize de bu tehlikeli plana dahil edilir. Tutuklanan Leon için askeri mahkeme toplanır. Leon, vatana ihanetinin bedelini ödemeye hazır olsa da Hilal bunu önlemek için elinden geleni yapar.

Yükselişe geçip dikkatleri üzerine çeken Çoban Yıldızı ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçilerek dördüncü sırada yer almış.

İvmesi her geçen hafta biraz daha düşen Cesur ve Güzel ise kendine beşinci sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralaması değişecek mi?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

4 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları