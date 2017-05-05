4 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Yazan:
Emre Arısoy
-
0
42

4 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Vatanım Sensin‘in önünde az farklı liderliği kaparken Çoban Yıldızı ise takibini sürdürmüş.

4 mayis 2017 reyting sonuclari 4 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘nin dün yayınlanan bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımları villada bir gece kalma, browni ve yemek menüsünden oluşan (ezo gelin, zeytinyağlı fasulye, ızgara bonfile, bulgur pilavı ve patates kızartması) toplam üç ödül için karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen yarışı kanan ekip Ünlüler takımı oldu. 81. bölümün tanıtımında gördüğümüz Nusret ile bu akşam izleyeceğimiz bölüm öncesinde heyecanlandık. Bakalım neler yaşanacak?

İkinci sıradaki Vatanım Sensin‘in 26. bölümünde ise Selanik’te kendisini sırtından vuranın Tevfik olduğunu anlayan Cevdet, öfke doludur. Ancak meclisin toplanmasına sayılı günler kalmışken Rıza Bey’i yeniden vatanperverlerin safına çekmek daha mühimdir. Cevdet, bunun için zekice bir plan yapar.

Bundan böyle Tevfik’e casusluk edecek olan Azize de bu tehlikeli plana dahil edilir. Tutuklanan Leon için askeri mahkeme toplanır. Leon, vatana ihanetinin bedelini ödemeye hazır olsa da Hilal bunu önlemek için elinden geleni yapar.

Yükselişe geçip dikkatleri üzerine çeken Çoban Yıldızı ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçilerek dördüncü sırada yer almış.

İvmesi her geçen hafta biraz daha düşen Cesur ve Güzel ise kendine beşinci sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralaması değişecek mi?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

4 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV86.64
2VATANIM SENSINKANAL D6.03
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.87
4COBAN YILDIZIFOX TV4.64
5CESUR VE GUZELSTAR TV4.26
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV3.86
7SHOW ANA HABERSHOW TV3.47
8ATV ANA HABERATV3.22
9GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.2
10ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.98
11ESRA EROL’DAATV2.98
12VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D2.92
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV2.88
14BENI AFFETSTAR TV2.86
15SURVIVOR OZETTV82.72
16COBAN YILDIZI (OZET)FOX TV2.7
17IKISINI DE SEVDIMATV2.61
18CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV2.56
19ELIFKANAL 72.46
20AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.44

Bunları da seversin:

  1. 30 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  2. 6 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  3. 2 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kayserispor-Fenerbahçe
  4. 9 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Olympiakos-Beşiktaş

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ