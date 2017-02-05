4 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Başakşehir-Galatasaray

4 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi Başakşehir-Galatasaray gecenin en çok izlenen programı olmuş. Survivor 2017 küçük bir farkla liderliği kaçırırken Kalbimdeki Deniz ise üçüncü sırada kendine yer bulmuş.

Başakşehir ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek turnuvanın dışına iterken galibiyeti getiren golleri; 15. ve 27. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 90+2’de Eren Derdiyok’tan geldi.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise heyecan hız kesmeden devam ediyor. Tartışmaların ve mücadelenin hiç bitmediği programa bu defa dokunulmazlık ve iletişim oyunu damgasını vurdu.

Dokunulmazlık oyununun analizinin yapıldığı ve yüzleşmelerin yaşandığı konseyde ilk ismi Gönüllüler’in toplu oylaması belirledi. Nefes kesen oylama sonucunda 6 ‘gitsin’ oyu alan Denisa birinci aday oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı alan Volkan açıkladı. Performansı baz aldığını ifade eden Volkan, Erdi ismini verdi. Böylece Survivor’ın ilk eleme adayları Erdi ve Denisa oldu.

İletişim oyunu oldukça gergin anların yaşanmasına neden oldu. Zorlu parkurda ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar oldukça gergindi. Ünlüler adına parkura çıkan Furkan ile Gönüllüler Takımı’ndan Sadin karşı karşıya geldi. Zorlu oyunda rakibine fark atan Furkan, Sadin’in başarılı atışları karşısında etkili olamadı ve sayıyı kaybetti. Atışlardaki başarısızlığına oldukça sinirlenen Furkan sinirlerine hakim olamadı. Bu sırada sevinmeye devam eden Sadin’e bağıran Furkan’ın sözlerinin ardından iki takım arasında tartışma yaşandı!

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

4 Şubat 2017 Reyting Sonuçları