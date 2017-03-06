5 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Hayat Bazen Tatlıdır ise ikinci sırada yer bulabilmiş. “Bulabilmiş” dedik çünkü elde edilen rakamlara bakacak olursanız ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Survivor 2017‘de bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı. Tarık Mengüç kendi isteğiyle ismi en çok yazılan kişi oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi İlhan Mansız ise kendi ricası üzerine Çılgın Sedat’ı Adem’in karşısına aday olarak gösterdiğini söyledi. Böylece ünlüler takımından Sabriye, Adem, Tarık ya da Çılgın Sedat’tan bir kişinin eleneceği kesinleşti.

Survivor 2017‘nin neredeyse yarısı kadar reyting elde edebilen Hayat Bazen Tatlıdır‘ın 19. bölümünde; Hayat, Cerrah’ın sürprizi karşısında şaşkına döner. Bu sırada Burak ve Gözde okulun bodrum katında hayatta kalma mücadelesi veriyordur. Gözde’den haber alınamadığını öğrenen Hayat, deliye döner!

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölümü ile Survivor 2017‘yi zorlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Mart 2017 Reyting Sonuçları