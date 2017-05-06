5 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Yazan:
Emre Arısoy
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5 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi, son 1 aydır devam eden liderliğini bu hafta pekiştirmiş ve Arka Sokaklar‘ı bir kez daha koltuğundan etmiş. Survivor 2017 ise takibini devam ettiren programlardan biri olmuş.

5 mayis 2017 reyting sonuclari 5 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Gecenin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 26. bölümünde Ömer’in, Fatma’nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal’i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye’yle olan evlilik yıldönümünü Ali’nin organize etmesini ister. Ali, Cemal’e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali’nin kendisini aldattığını düşünür.

İkinci sıradaki Arka Sokaklar‘ın 440. bölümünde yaşananlar ise şu şekilde özetlenebilir: Sacit, Nehir’le evlidir ve Erhan adında bir oğlu vardır. Oğlunu varlık içinde büyütmüştür. Sahte bir kimlikle ikinci bir evlilik daha yapmıştır ve o aileyi yokluk içinde bırakmıştır. Oğlu Kerem babasının gerçek kimliğini öğrenir ve yaşadığı eve gelir. İntikam almak için her şeyi karısına anlatacaktır. Babası oğlunu tanımazlıktan gelir. Kerem hem babasını hem de onun karısını öldürür. Sırada iyi koşullarda büyümüş kardeşi vardır. Ekip, Kerem’i bir cinayet daha işlemeden yakalamak için peşine düşer.

Survivor 2017‘de ise Nusret ödülü heyecanı vardı. Ünlüler takımının ezici üstünlüğü ile tamamlanan her iki set sonrası Nusret’in yaptığı et şovu ise görülmeye değerdi!

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak, reyting sıralaması değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ASK VE MAVIATV8.01
2ARKA SOKAKLARKANAL D6.98
3SURVIVORTV86.34
4MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.98
5ISTANBULLU GELINSTAR TV4.95
6ASK VE MAVI (OZET)ATV4.62
7ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D4.33
8PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 14.23
9ESRA EROL’DAATV3.59
10FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV3.56
11SHOW ANA HABERSHOW TV3.33
12GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.33
13SURVIVOR OZETTV83.24
14GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.2
15ATV HABERATV3.15
16ISTANBULLU GELIN (OZET)STAR TV2.91
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.9
18EVLENECEKSEN GELSHOW TV2.83
19BENI AFFETSTAR TV2.81
20PAYITAHT ABDULHAMID (OZET)TRT 12.47

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