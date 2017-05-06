5 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi, son 1 aydır devam eden liderliğini bu hafta pekiştirmiş ve Arka Sokaklar‘ı bir kez daha koltuğundan etmiş. Survivor 2017 ise takibini devam ettiren programlardan biri olmuş.

Gecenin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 26. bölümünde Ömer’in, Fatma’nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal’i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye’yle olan evlilik yıldönümünü Ali’nin organize etmesini ister. Ali, Cemal’e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali’nin kendisini aldattığını düşünür.

İkinci sıradaki Arka Sokaklar‘ın 440. bölümünde yaşananlar ise şu şekilde özetlenebilir: Sacit, Nehir’le evlidir ve Erhan adında bir oğlu vardır. Oğlunu varlık içinde büyütmüştür. Sahte bir kimlikle ikinci bir evlilik daha yapmıştır ve o aileyi yokluk içinde bırakmıştır. Oğlu Kerem babasının gerçek kimliğini öğrenir ve yaşadığı eve gelir. İntikam almak için her şeyi karısına anlatacaktır. Babası oğlunu tanımazlıktan gelir. Kerem hem babasını hem de onun karısını öldürür. Sırada iyi koşullarda büyümüş kardeşi vardır. Ekip, Kerem’i bir cinayet daha işlemeden yakalamak için peşine düşer.

Survivor 2017‘de ise Nusret ödülü heyecanı vardı. Ünlüler takımının ezici üstünlüğü ile tamamlanan her iki set sonrası Nusret’in yaptığı et şovu ise görülmeye değerdi!

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak, reyting sıralaması değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

5 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları