6 Mart 2017 Reyting Sonuçları: İçerde

Emre Arısoy
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6 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde dizisi 24. bölümü ile Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde gecenin en çok izlenen programı oldu.

6 mart 2017 reyting sonuclari

Gecenin lideri olan İçerde‘nin 24. bölümünde; Handan, Sarp’ın Tahsin’i vurduğunu gözleriyle görür ve artık Celal’le iş yapacakları kesinleşmiş olur. Sarp ve Yusuf için bu iş çok önemlidir. Çünkü Handan ve Celal’in yapacağı sevkiyatın yerini öğrenip polis baskınıyla her ikisini de tutuklayabileceklerini düşünürler. Mert için çember daralıyordur. Celal’in muhbiri olduğu ortaya çıkmak üzeredir. Geçmişten gelen büyük bir düşman Celal’in planlarını alt üst edecektir.

İkinci sıradaki Kırgın Çiçekler‘in 74. bölümünde ise; Kızlar ve Feride Kemal’in verdiği adreste Eylül’ü bulamayınca korku içinde kalırlar. Kemal yalan söylediğini itiraf edince Mesude, Kemal’e saldırır. Umutlar tükenmek üzereyken polise gelen sürpriz bir ihbarla herkes şok olur. Polis Eylül’ü bulur…

Üçüncü sırayı ise diğer günlerde liderliği bırakmayan Survivor 2017 almış. Bakalım diğer bölümlerde neler yaşanacak ve yaşananlar sıralamayı etkileyecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

6 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1ICERDESHOW TV9.3620.99
2KIRGIN CICEKLERATV8.4119.29
3SURVIVORTV87.7517.95
4ICERDE (OZET)SHOW TV5.1212.66
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV514.24
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.6213.64
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV3.9926.66
8ATV ANA HABERATV3.7910.98
9SURVIVOR OZETTV83.759.73
10PARAMPARCASTAR TV3.628.06
11ESRA EROL’DAATV3.6215.84
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.5918.27
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.4815.27
14SICAK GELISMEKANAL D3.1810.28
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.118.77
16KIRLANGIC FIRTINASIFOX TV2.966.79
17BASBAKAN ILE GUNDEM OZELATV2.927.15
18BENI AFFETSTAR TV2.616.83
19STAR ANA HABERSTAR TV2.326.65
20HABER ONUSHOW TV2.297.81

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