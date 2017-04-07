6 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

By
Emre Arısoy
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6 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Çoban Yıldızı ve Vatanım Sensin dizilerinin önünde liderliğini korumuş.

6 nisan 2017 reyting sonuclari 6 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Perşembe akşamının lideri olan Survivor 2017‘nin son bölümünde yine sular durulmuyor. Son olarak Erdi’nin elendiği Survivor 2017 adasında Gönüllüler takımında Berna’nın yalnızlığı devam ediyor. Erdi’den sonra Volkan’ın destek olduğu Berna’nın takım arkadaşlarına olan tepkisi artıyor. Anıl’ın ise adrenalin yaşama isteği ile yanıp tutuşuyor olması eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.

Anıl Karakurt atışlarda başarısız olunca Oyun sonrasında antrenman yapmak istedi. Ünlüler takımı duruma tepki gösterince tansiyon yükseldi. Ödül oyununda skor 4-3 iken Sema ve Elif karşı karşıya geldi. Sema rakibinden puanı alarak ilk turu takımına kazandırdı. Ödül oyununda Volkan ve Adem karşı karşıya geldi. Yarışmacılar son ana kadar savaştı ve kazanan son atışlarda belli oldu.

İkinci sırada Fox TV’nin yeni dizisi Çoban Yıldızı yer alırken üçüncü sırada popülaritesi gün geçtikçe düşen Vatanım Sensin yer bulabilmiş.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

6 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV87.83
2COBAN YILDIZIFOX TV5.76
3VATANIM SENSINKANAL D5.59
4CESUR VE GUZELSTAR TV5.1
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.81
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.72
7SHOW ANA HABERSHOW TV4.33
8ATV ANA HABERATV3.88
9ESRA EROL’DAATV3.86
10SURVIVOR OZETTV83.63
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.58
12VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.49
13COBAN YILDIZI (OZET)FOX TV3.34
14CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.21
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.11
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.05
17BENI AFFETSTAR TV2.8
18BIR SORUN MU VAR ?SHOW TV2.79
19ADINI SEN KOYTRT 12.61
20STAR ANA HABERSTAR TV2.57

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