6 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Çoban Yıldızı ve Vatanım Sensin dizilerinin önünde liderliğini korumuş.

Perşembe akşamının lideri olan Survivor 2017‘nin son bölümünde yine sular durulmuyor. Son olarak Erdi’nin elendiği Survivor 2017 adasında Gönüllüler takımında Berna’nın yalnızlığı devam ediyor. Erdi’den sonra Volkan’ın destek olduğu Berna’nın takım arkadaşlarına olan tepkisi artıyor. Anıl’ın ise adrenalin yaşama isteği ile yanıp tutuşuyor olması eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor.

Anıl Karakurt atışlarda başarısız olunca Oyun sonrasında antrenman yapmak istedi. Ünlüler takımı duruma tepki gösterince tansiyon yükseldi. Ödül oyununda skor 4-3 iken Sema ve Elif karşı karşıya geldi. Sema rakibinden puanı alarak ilk turu takımına kazandırdı. Ödül oyununda Volkan ve Adem karşı karşıya geldi. Yarışmacılar son ana kadar savaştı ve kazanan son atışlarda belli oldu.

İkinci sırada Fox TV’nin yeni dizisi Çoban Yıldızı yer alırken üçüncü sırada popülaritesi gün geçtikçe düşen Vatanım Sensin yer bulabilmiş.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

6 Nisan 2017 Reyting Sonuçları