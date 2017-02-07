6 Şubat 2017 reyting sonuçları sizlerleyiz. İçerde 20. bölüm ile bir pazartesi gününü daha Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde lider olarak tamamlamış.

Liderliği kimselere bırakmayan İçerde’nin 20. bölüm özeti şu şekildeydi: Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp’a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar.

Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.

İkinci sırada yer alan Kırgın Çiçekler‘de ise Eylül ölüm ile burun buruna geliyor ve heyecan hız kesmeden devam ediyor…

Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim. Bakalım kimler neler almış dün gece…

6 Şubat 2017 Reyting Sonuçları