7 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

7 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 60. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

Gecenin lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz‘ın 60. bölümünde; Hızır düşmanlarını pusuya çekmek için gittiği yerde bundan sonra çok zorlanacağı acı gerçeklerle karşılaşır. Görevinden uzaklaştırılan Davut’un yerine, Çakırbeylileri bitirmeyi amaçlayan Serkan getirilmiştir. Hızır, ticaretine taş koyma niyetinde olan Serkan’a teşkilatın içindeki kötü güçler ortaya çıkana kadar katlanmak zorundadır. Bu yeni gelişmeler karşısında tüm masa üyelerinin eli kolu bağlı kalır. Karşılarındaki güç başa çıkılamayacak büyüklükte olduğundan harekete geçemezler. Masanın bitirilmesi ile tehdit edilen Ünal da başlarına gelebilecek daha büyük felaketleri önlemek için CIA ile anlaşmak zorunda kalmıştır. Tüm bu yaşananlar Amerikalılara sıkılan kurşunun bedelidir ve herkes kapana kısılmış gibidir.

İkinci sırada yer alan Anne‘nin 18. bölümünde; Turna’nın ortadan kaybolması herkeste şok etkisi yaratır. Onu Cengiz’in kaçırmış olabileceği başta kimsenin aklına gelmez. Kaybolmadan birkaç dakika önce Zeynep’in yanında olması Şule’yi çılgına çevirir. Zeynep Şule’nin suçlamalarına maruz kalacaktır.

Üçüncü sırada ise Survivor 2017 yer bulabilmiş. Bakalım gelcek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

7 Mart 2017 Reyting Sonuçları