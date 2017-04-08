7 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

By
Emre Arısoy
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7 Nisan 2017 reyting sonuçları açıklandı. Arka Sokaklar her Cuma olduğu gibi Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde liderliğini sürdürmüş.

7 nisan 2017 reyting sonuclari 7 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Cuma gününün lideri olan Arka Sokaklar‘ın 436. bölümünde; Gümüş doktor ve hemşireleri gazla bayıltarak Mesut’un ameliyatına sızmıştır. Silahı dayayıp tam öldürecekken ekibimiz, aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girer. Son anda Mesut’u kurtarırlar ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başarır. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alınır. Ameliyat başarılı geçer ve ikisi de gözlerini açar.

ask ve mavi reyting sonuclari 7 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi‘nin 22. bölümünde ise; Göreçkiler Gülizar’ın ölümünün üzüntüsünü atlatamadan, Hasibe’nin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla yıkılırlar. Mavi, perişan olmuştur. Hasibe’nin ölmeden önceki isteklerini yerine getirmek için herkes seferber olur.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise; Yarışmacılar birleşme partisine iki gün kala ‘Kim Kaç Kilo’ oyununda karşı karşıya geldi. Doğru tahminleri sonucunda galip gelen Ünlüler, baklavanın sahibi oldu. Yarışmacıların kaybettikleri kilolar ise şöyleymiş:

  • İlhan Mansız: 93 kg’dan 79.7kg
  • Volkan: 93 kg’dan 79.4 kg
  • Adem Kılıççı: 89 kg’dan 73.8 kg
  • Ogeday: 90 kg’dan 80 kg
  • Anıl: 83 kg’dan 66.4 kg
  • Furkan: 75kg’dan 63.6 kg
  • Gökhan: 96 kg’dan 80.7 kg
  • Serhat Akın: 91 kg’dan 74.5 kg
  • Burçak: 52 kg’dan 50.3 kg
  • Sema: 58 kg’dan 55.7 kg

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

7 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ARKA SOKAKLARKANAL D8.55
2ASK VE MAVIATV7.82
3SURVIVORTV85.53
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.21
5ISTANBULLU GELINSTAR TV5.15
6PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 14.89
7ASK VE MAVI (OZET)ATV4.72
8FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.6
9MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.59
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.01
11SHOW ANA HABERSHOW TV3.96
12ATV ANA HABERATV3.84
13GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.75
14ESRA EROL’DAATV3.63
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.44
16ISTANBULLU GELIN (OZET)STAR TV3.42
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.33
18SURVIVOR OZETTV83.16
19DAYAN YUREGIMFOX TV3.08
20BENI AFFETSTAR TV3.05

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