8 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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8 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, 79. bölümü ile liderliği kimselere bırakmamış. No:309 ise istikrarlı takibini sürdürüyor.

8 mart 2017 reyting sonuclari

 

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 79. bölümünde; Vasilius’un desteğiyle Aliyar ve Ural’a büyük tuzak kuran Batuhan, tam hedefine ulaşacakken Ertuğrul ve alplarının yetişmesiyle durum tersine dönmüştür. Fakat bu durum ağır sonuçlara neden olmuş ve Aliyar ağır yara almıştır. Aliyar’ın haberi Çavdar Obasında ve Kayı Obasında büyük üzüntüye neden olacaktır. Aliyar’ın yokluğunu fırsat bilen Ural, iki oba arasındaki birliği bozmaya yönelik eylemde bulunacaktır. Peki Ertuğrul ve Sadettin Köpek’in Ural’ın bu hareketine karşı tepkisi ne olacaktır? Aslıhan bağlı tutulduğu mağarada büyük tehlike içerisindedir. Onun yerini bilen Batuhan ve Bugay da ölmüştür. Peki Aslıhan mağaradan kurtulabilecek midir? Diğer yandan Bamsı kalede kavga çıkarmış bunun neticesinde zindana atılmıştır. Zindanda çok tehlikeli biri ile birlikte kalacaktır. Onun orada olduğunu bilen Haçaturyan ve Dumrul’un elinden bir şey gelmemektedir. Peki Bamsı zindandan nasıl kurtulacaktır? Zindandan çıktıktan sonra onu bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

İkinci sırada ise TRT1’de özel açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı’mızın açıklamaları yer alırken üçüncülüğü FOX TV’nin eğlenceli yapımlarından No:309 almış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Sıralama değişikliler olacak mı? Göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:

8 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.5329.8
2CUMHURBASKANI OZEL YAYINITRT 15.3913
3NO:309FOX TV5.312.26
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2315.07
5KARA SEVDASTAR TV5.1811.81
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.5628.49
7SHOW ANA HABERSHOW TV4.5213.18
8ATV ANA HABERATV4.1411.88
9BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.898.98
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.8318.12
11ESRA EROL’DAATV3.8215.64
12NO:309 (OZET)FOX TV3.718.87
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.3713.9
14EVLAT KOKUSUKANAL D3.197.3
15SURVIVOR 8.5TV83.167.48
16SICAK GELISMEKANAL D3.079.72
17GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV2.896.91
18BENI AFFETSTAR TV2.7616.85
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.657.58
20BU SEHIR ARKANDAN GELECEK (OZET)ATV2.495.96

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