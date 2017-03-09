8 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, 79. bölümü ile liderliği kimselere bırakmamış. No:309 ise istikrarlı takibini sürdürüyor.

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 79. bölümünde; Vasilius’un desteğiyle Aliyar ve Ural’a büyük tuzak kuran Batuhan, tam hedefine ulaşacakken Ertuğrul ve alplarının yetişmesiyle durum tersine dönmüştür. Fakat bu durum ağır sonuçlara neden olmuş ve Aliyar ağır yara almıştır. Aliyar’ın haberi Çavdar Obasında ve Kayı Obasında büyük üzüntüye neden olacaktır. Aliyar’ın yokluğunu fırsat bilen Ural, iki oba arasındaki birliği bozmaya yönelik eylemde bulunacaktır. Peki Ertuğrul ve Sadettin Köpek’in Ural’ın bu hareketine karşı tepkisi ne olacaktır? Aslıhan bağlı tutulduğu mağarada büyük tehlike içerisindedir. Onun yerini bilen Batuhan ve Bugay da ölmüştür. Peki Aslıhan mağaradan kurtulabilecek midir? Diğer yandan Bamsı kalede kavga çıkarmış bunun neticesinde zindana atılmıştır. Zindanda çok tehlikeli biri ile birlikte kalacaktır. Onun orada olduğunu bilen Haçaturyan ve Dumrul’un elinden bir şey gelmemektedir. Peki Bamsı zindandan nasıl kurtulacaktır? Zindandan çıktıktan sonra onu bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

İkinci sırada ise TRT1’de özel açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı’mızın açıklamaları yer alırken üçüncülüğü FOX TV’nin eğlenceli yapımlarından No:309 almış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Sıralama değişikliler olacak mı? Göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top20 sonuçlarına geçelim:

8 Mart 2017 Reyting Sonuçları