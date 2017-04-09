8 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, ödül oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz dizilerinin önünde liderliğini devam ettirmiş.

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı kazanan takımının hem tantuni yiyeceğini hem de Adalar birleşince 3 gün boyunca kazanan takımın barakası olacağını belirtti. Kaybeden takım 3 gün boyunca barakasız yaşayacaktı. Bu oyunun galibi ünlüler takımı oldu.

İkinci sırada yer alan Yeni Gelin dizisinin 5. bölümünde ise; Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Çünkü ikilinin arasına üçüncü, dördüncü kişiler girmiş, konakta kazan kaynatılmaya başlamıştır. Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar.

Üçüncü sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 24. bölümünde Suriyeli kayıp çocuğun annesine kavuşması sayesinde Ece de Mustafa’nın annesi ile tanışıyor. Mustafa ile annesinin karşılaşması ise yeni bölümde gerçekleşiyor.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Nisan 2017 Reyting Sonuçları