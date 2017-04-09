8 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

By
Emre Arısoy
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8 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, ödül oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz dizilerinin önünde liderliğini devam ettirmiş.

8 nisan 2017 reyting sonuclari 8 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı kazanan takımının hem tantuni yiyeceğini hem de Adalar birleşince 3 gün boyunca kazanan takımın barakası olacağını belirtti. Kaybeden takım 3 gün boyunca barakasız yaşayacaktı. Bu oyunun galibi ünlüler takımı oldu.

İkinci sırada yer alan Yeni Gelin dizisinin 5. bölümünde ise; Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı  çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Çünkü ikilinin arasına üçüncü, dördüncü kişiler girmiş, konakta kazan kaynatılmaya başlamıştır. Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar.

Üçüncü sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 24. bölümünde Suriyeli kayıp çocuğun annesine kavuşması sayesinde Ece de Mustafa’nın annesi ile tanışıyor. Mustafa ile annesinin karşılaşması ise yeni bölümde gerçekleşiyor.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV86.88
2YENI GELINSHOW TV6.41
3KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.36
4YENI GELIN (OZET)SHOW TV4.77
5FAZILET HANIM VE KIZLARISTAR TV4.38
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.14
7ADI EFSANEKANAL D3.99
8GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.98
9SURVIVOR OZETTV83.57
10ATV ANA HABERATV3.57
11KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.16
12HABER ONUSHOW TV3.05
13KIM MILYONER OLMAK ISTERATV2.96
14KANAL D HABERKANAL D2.61
15KIRGIN CICEKLER (TKR)ATV2.36
16FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET)STAR TV2.21
17ISTANBULLU GELIN (TKR)STAR TV2.19
18ATV HABERATV2.11
19STAR HABERSTAR TV2.1
20SOZ (TKR)STAR TV2.09

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  1. 18 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  2. 25 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017 💪
  3. 1 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Yeni Gelin
  4. 11 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

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