8 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Her Çarşamba olduğu gibi Diriliş Ertuğrul 76. Bölüm ile de liderliği Kara Sevda ve No:309‘a bırakmamış.

Diriliş Ertuğrul 76. Bölüm özeti: Vasilius’un emriyle Tekfur’u öldüren Lazkaris, Çavdar obasına sığınmış, Ertuğrul’un alpları obaya girerken onu görmüşlerdir. Buna istinaden Ertuğrul, Sadettin Köpek ve Aslıhan’ın nikah günü Çavdar obasına gelerek Aliyar’dan adaletin tesis edilmesi için destek istemiştir.

Nitekim Aliyar, babasına, Aslıhan’a ve birçok engele rağmen adaletten yana olmuş, böylece herkes tarafından istenmeyen, hain biri durumuna gelmiştir. Ural’ın yargılanması sonucu kadılar idam hükmüne varmışlardır. Sadettin Köpek ve Vasilius bu duruma engel olmak istemiş fakat ellerinden bir şey gelmemiştir. Bu durum neticesinde Candar Bey fenalaşmıştır. Şimdi Çavdar Obasının iki beyi ölümle yüz yüzedir.

İkinci sırada ise (hatta üçüncü) Kara Sevda dizisi yer alırken dördüncü sırayı No:309 almış. Bakalım gelecek hafta sıralamada değişiklik olacak mı? Diriliş Ertuğrul’u tahtından edecek bir yapım gelebilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Şubat 2017 Reyting Sonuçları