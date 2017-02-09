8 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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8 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Her Çarşamba olduğu gibi Diriliş Ertuğrul 76. Bölüm ile de liderliği Kara Sevda ve No:309‘a bırakmamış.

8 subat 2017 reyting sonuclari

Diriliş Ertuğrul 76. Bölüm özeti: Vasilius’un emriyle Tekfur’u öldüren Lazkaris, Çavdar obasına sığınmış, Ertuğrul’un alpları obaya girerken onu görmüşlerdir. Buna istinaden Ertuğrul, Sadettin Köpek ve Aslıhan’ın nikah günü Çavdar obasına gelerek Aliyar’dan adaletin tesis edilmesi için destek istemiştir.

Nitekim Aliyar, babasına, Aslıhan’a ve birçok engele rağmen adaletten yana olmuş, böylece herkes tarafından istenmeyen, hain biri durumuna gelmiştir. Ural’ın yargılanması sonucu kadılar idam hükmüne varmışlardır. Sadettin Köpek ve Vasilius bu duruma engel olmak istemiş fakat ellerinden bir şey gelmemiştir. Bu durum neticesinde Candar Bey fenalaşmıştır. Şimdi Çavdar Obasının iki beyi ölümle yüz yüzedir.

İkinci sırada ise (hatta üçüncü) Kara Sevda dizisi yer alırken dördüncü sırayı No:309 almış. Bakalım gelecek hafta sıralamada değişiklik olacak mı? Diriliş Ertuğrul’u tahtından edecek bir yapım gelebilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1DIRILIS ERTUGRULTRT 112.4527.91
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 17.0716.41
3KARA SEVDASTAR TV5.913.25
4NO:309FOX TV5.5212.44
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.4614.67
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4130.83
7SHOW ANA HABERSHOW TV5.1213.88
8ATV ANA HABERATV4.7912.85
9ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.4516.32
10ESRA EROL’DAATV4.2715.58
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.2618.03
12NO:309 (OZET)FOX TV3.989.59
13KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.979.43
14AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.910.34
15SICAK GELISMEKANAL D3.7210.72
16ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 13.458.88
17BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.47.44
18BENI AFFETSTAR TV3.3917.92
19GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.237.68
20POYRAZ KARAYELKANAL D3.187.03

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