9 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Olympiakos-Beşiktaş arasındaki Uefa Avrupa Ligi son 16 Turu mücadelesi Çoban Yıldızı ve Vatanım Sensin‘in önünde lider olmuş.

Hapoel Beer Sheva’yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’na kalan Beşiktaş, Yunanistan’da oynadığı ilk maçta Olympiakos önünde avantaj yakaladı. İlk yarıda tutuk bir görüntü veren Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda oyuna tamamen hükmetti. Beraberlik golünün yanı sıra sayısız gol pozisyonlarından da yararlanamayan Beşiktaş, Vodafone Arena’da oynanacak rövanş maçı için avantajı kaptı.

İkinci sırada yer alan Çoban Yıldızı‘nın 2. bölümünde; Fikret’i bıçaklayarak konaktan kaçmayı başaran fakat gidecek yeri olmayan Zühre, çareyi Seyit’in taş atölyesine sığınmakta bulur. Seyit’in yanında kendini güvende hissediyor olsa da orada kalmasının Seyit’e büyük bir yıkım getireceğinin farkında olduğu için gitmek ister. Bu isteğini Seyit’e söyleyen Zühre olumsuz yanıt alır çünkü Zekkar ve adamlarının her yerde onu aramaktadır.

Üçüncü sırada ise Vatanım Sensin yer bulabilmiş. Ufak bir farkla ikinciliği kaçırmış olmasına rağmen istikrarlı takibini sürdürüyor. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

9 Mart 2017 Reyting Sonuçları