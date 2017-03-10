9 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Olympiakos-Beşiktaş

Emre Arısoy
-
0
32

9 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Olympiakos-Beşiktaş arasındaki Uefa Avrupa Ligi son 16 Turu mücadelesi Çoban Yıldızı ve Vatanım Sensin‘in önünde lider olmuş.

9 mart 2017 reyting sonuclari

Hapoel Beer Sheva’yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’na kalan Beşiktaş, Yunanistan’da oynadığı ilk maçta Olympiakos önünde avantaj yakaladı. İlk yarıda tutuk bir görüntü veren Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda oyuna tamamen hükmetti. Beraberlik golünün yanı sıra sayısız gol pozisyonlarından da yararlanamayan Beşiktaş, Vodafone Arena’da oynanacak rövanş maçı için avantajı kaptı.

İkinci sırada yer alan Çoban Yıldızı‘nın 2. bölümünde; Fikret’i bıçaklayarak konaktan kaçmayı başaran fakat gidecek yeri olmayan Zühre, çareyi Seyit’in taş atölyesine sığınmakta bulur. Seyit’in yanında kendini güvende hissediyor olsa da orada kalmasının Seyit’e büyük bir yıkım getireceğinin farkında olduğu için gitmek ister. Bu isteğini Seyit’e söyleyen Zühre olumsuz yanıt alır çünkü Zekkar ve adamlarının her yerde onu aramaktadır.

Üçüncü sırada ise Vatanım Sensin yer bulabilmiş. Ufak bir farkla ikinciliği kaçırmış olmasına rağmen istikrarlı takibini sürdürüyor. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

9 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1OLYMPIACOS-BESIKTAS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASITRT 18.5529.04
2COBAN YILDIZIFOX TV6.6715.44
3VATANIM SENSINKANAL D6.3414.51
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.5115.65
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.4415.07
6CESUR VE GUZELSTAR TV5.1812.06
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.4827.09
8ATV ANA HABERATV4.2111.79
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.1918.24
10ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.1615.96
11ESRA EROL’DAATV3.9715.15
12CESUR YUREKSHOW TV3.528.45
13VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.388.4
14O SES TURKIYETV83.148.06
15BENI AFFETSTAR TV3.1417.39
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.968.25
17HABER ONUSHOW TV2.879.06
18SICAK GELISMEKANAL D2.828.65
19CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV2.787.1
20O SES TURKIYE OZETTV82.466.39

Bunları da seversin:

  1. 2 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kayserispor-Fenerbahçe
  2. 1 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin
  3. 8 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Feyenoord-Fenerbahçe
  4. 9 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri