9 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin

Emre Arısoy
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9 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Vatanım Sensin 15. Bölüm ile Cesur ve Güzel‘in önünde küçük bir farkla liderliği kapmış.

9 subat 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: KANAL D

Gecenin lideri Vatanım Sensin 15. Bölüm özeti: Mustafa Kemal’in verdiği görevle hareket eden Cevdet, artık hem Yunan Ordusuna hem de Eşref Paşa’ya karşı oynamak zorundadır. Vazifesi çetrefilleşmiş ve oldukça tehlikeli bir hale gelmiştir.

Azize ise Cevdet’in kendisini boşaması üzerine yeni kararlar alacaktır. Vasili, Türk mahallesindeki evlerin boşaltılmasını, buradaki ailelerin sürgün edilmesini emreder. Sürgün edileceklerin arasında Cevdet’in ailesi de vardır. Cevdet’in ailesini korumak için plan yaparken, Azize’nin beklenmeyen kararı herkesi şaşırtacaktır.

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 13. Bölümünde ise Cesur’un, Korludağ’da yarattığı değişim Sühan’la tekrar yakınlaşmalarına neden olur. Sühan, ona karşı atılan adımı karşılıksız bırakmaz ve Cesur’un beklediği adımı atar.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin‘i tahtından edebilecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

9 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1VATANIM SENSINKANAL D6.5615.04
2CESUR VE GUZELSTAR TV5.7113.23
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.4331.81
4SHOW ANA HABERSHOW TV5.3114.61
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2914.45
6UMUDA KELEPCE VURULMAZFOX TV4.7711.16
7ATV ANA HABERATV4.4812.22
8CESUR YUREKSHOW TV4.3510.46
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.3518.52
10ESRA EROL’DAATV4.3315.85
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.9914.66
12O SES TURKIYETV83.979.67
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.8510.48
14VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.659.22
15CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.568.96
16SICAK GELISMEKANAL D3.449.95
17BIR GARIP ASKKANAL 73.17.1
18BENI AFFETSTAR TV2.9915.78
19HABER ONUSHOW TV2.948.74
20ELIFKANAL 72.876.9

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