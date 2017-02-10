9 Şubat 2017 reyting sonuçları ile karşınızdayız. Vatanım Sensin 15. Bölüm ile Cesur ve Güzel‘in önünde küçük bir farkla liderliği kapmış.

Gecenin lideri Vatanım Sensin 15. Bölüm özeti: Mustafa Kemal’in verdiği görevle hareket eden Cevdet, artık hem Yunan Ordusuna hem de Eşref Paşa’ya karşı oynamak zorundadır. Vazifesi çetrefilleşmiş ve oldukça tehlikeli bir hale gelmiştir.

Azize ise Cevdet’in kendisini boşaması üzerine yeni kararlar alacaktır. Vasili, Türk mahallesindeki evlerin boşaltılmasını, buradaki ailelerin sürgün edilmesini emreder. Sürgün edileceklerin arasında Cevdet’in ailesi de vardır. Cevdet’in ailesini korumak için plan yaparken, Azize’nin beklenmeyen kararı herkesi şaşırtacaktır.

İkinci sırada yer alan Cesur ve Güzel‘in 13. Bölümünde ise Cesur’un, Korludağ’da yarattığı değişim Sühan’la tekrar yakınlaşmalarına neden olur. Sühan, ona karşı atılan adımı karşılıksız bırakmaz ve Cesur’un beklediği adımı atar.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin‘i tahtından edebilecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

9 Şubat 2017 Reyting Sonuçları