10 Kasım 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta çok sayıda Türk yapımı film vizyonda ancak Yol Ayrımı favorimiz!

Tabi ki yazımızın başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ü andığımızı, hatta hiç unutmadığımızı söylemek isteriz. Ayrıca, nesilden nesile özlemle onu yaşatmaya devam edeceğiz.

Gelelim bu hafta vizyona giren filmlere. Tam tamına 7 adet film vizyonda bizleri bekliyor. Üstelik bu ara Türk yapımı filmlerde de bir artış var. Yani hep varlardı ama sanki böyle kalite akmaya başladı gibi ne dersiniz? Haydi önce vizyondaki filmlere bakıp sonra haftanın filmini seçelim.

10 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler

Doğu Ekspresinde Cinayet Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali Umudun Öteki Yüzü Ağır Kelepçe Mutluluk Zamanı Yol Ayrımı Yanlış Anlama

Doğu Ekspresinde Cinayet

Orijinal adıyla Murder on the Orient Express. 1930’lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi’nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması ile dedektifin olaya el atması beklenir. Amerikan yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor.

Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali

Türk edebiyat tarihinin en önemli ve zamanında hakkı en çok yenmiş isimlerinden olan Sabahattin Ali‘nin yaşam öyküsü ve trajik ölümü hiç silinmeyecek kara bir leke olarak kalsa da, edebiyat ustasına vefa borcunu ödemek amacıyla yeni işler de ortaya konuyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Metin Avdaç’ın üstlendiği Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali belgeseli uzun bir araştırma sürecinin ardından Almanya, Bulgaristan ve Türkiye gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı.

Umudun Öteki Yüzü

Dram ve komedinin içiçe işlendiği Alman yapımı film. Bir tarafta Helsinki’de yaşayan suratsız ve soğuk bir adam olan restoran sahibi Wickström, diğer tarafta ise bombalarla sarsılan Halep’ten kaçarak kız kardeşi ile yollara düşen Suriyeli bir göçmen, Khaled. Yolları nasıl kesişecek bakalım.

Ağır Kelepçe

Yönetmen koltuğunda Cüneyt Faruk Arkın oturduğu dram filmi. Cüneyt ve Arkın aynı hapishanede yatmaktadır. Cüneyt hapishanede hafif yaralamadan dolayı cezasını çekerken Arkın işlemediği bir suçtan dolayı idama mahkumdur. Bu iki kişinin yollarının kesişmesi ve adaletin sağlanması konusunu izleyeceksiniz. Ayrıca bu filme alınan her bilet, Mehmetçik Vakfı’na 1 TL bağış anlamına geliyor.

Mutluluk Zamanı

Romantik-Komedi türündeki filmin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde canlandırdıkları Ömer ve Defne karakterleriyle büyük başarı yakalayan Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor. (Bence hiç yakışmıyorlar, yoo kıskanmadım..) Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren “mutluet.com.tr ” şirketinin sahibidir. Mert’i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Eğlenmeyi istiyorsanız bir iş çıkışı bu filme uğrayın derim.

Yanlış Anlama

Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek yapmış, bir komedi filmi. Senaryosunu Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor. İstanbul’un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan’ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bir macera.

10 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Yol Ayrımı

Yol Ayrımı, Yavuz Turgul’un yönetmen koltuğunda yer aldığı Türk yapımı bir dram filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Şener Şen, Mert Fırat, Rutkay Aziz gibi usta isimler var.

Mazhar, hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adamıştır. Bunun için de agresif ve acımasız yöntemler izler. Fakat Mazhar’ın yaşadığı trafik kazası birçok şeyi değiştirir. Kaza Mazhar’ın hayata yeniden tutunmasını sağlar. Belki böylece geçmişten bugüne fark etmeden taşıdığı ağır yükten de kurtulabilecektir.

Şener Şen’i izlemeyi özlemiştik. Kalite akıyor.. Bu filmden beklentimiz oldukça fazla. Dolayısıyla haftanın filmi olmayı fazlasıyla haketti. İzledikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Yol Ayrımı Fragmanı