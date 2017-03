10 Mart 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler arasında izlenmeye değer 1 film var: Kong: Kafatası Adası

Bu hafta vizyondaki filmler her ne kadar pek iç açıcı olmasa da geçen hafta vizyonu giren gönlümüzün sultanı Logan, henüz izlemeyenler için kurtarıcı olacak. Vizyona bu hafta giren filmlerin sayısı altı. İçlerinden biri Haftanın Filmi olacak. Öncelikle vizyondaki filmlerin hepsini görüp, sonrasında detaylı inceleme yapalım. Buyurun;

10 Mart 2017 Vizyondaki Filmler

Kong: Kafatası Adası Perde: Ayn-ı Cin Süper Yetenek Neşeli Dalgalar 2 Deli Aşk Neruda

Neruda

1940’larda Komünist Parti’ye katılmak için kendi ülkesinde bir kaçak haline gelen, Nobel ödüllü Şilili şair Pablo Neruda’nın peşine düşen bir müfettişi konu ediniyor. Müfettiş Óscar Peluchonneau ile Pablo Neruda arasındaki kovalama şairane bir dille anlatılıyor. Şilili yönetmeni Pablo Larrain‘in filmi Neruda’da başrolleri ünlü aktör Gael García Bernal, Luis Gnecco ve Alfredo Castro paylaşıyor.

Süper Yetenek

Yönetmen koltuğunda Ash Brannon’ın oturduğu film. Kar Dağı’nda yaşayan Tibet mastiflerinin yerine getirmeleri gereken tek bir görev vardır; o da yün yapımı ile geçinen koyunların yaşadığı küçük, huzurlu köyü korumak. Köyün baş düşmanı da Linnux isimli gangster kılıklı kurt ve onun çetesidir. İki grup arasındaki maceraları görüyor olacağız.

Deli Aşk

Maraş dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayları konu ediyor. Emrah Kaman ve Murat Kaman’ın senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz‘ın yapımcılığını yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk gibi isimler var. İşin içinde Cem Yılmaz’ın olduğunu duyduğumuzda aslında içimizde bir izleme arzusu doğmuyor değil.

Perde: Ayn-ı Cin

Korku türünde kitaplar yazan tanınmış bir yazar olan Okan, son kitabını yazmak için memleketi Antalya’ya gider. Hiçbir zaman gözlüklerine alışamamıştır ve bu nedenle burada göz doktoru arkadaşı Levent’in teklifiyle lazer ameliyatı olmayı kabul eder. Ancak bu ameliyat ile bir gözündeki perde tamamen kalkmıştır, artık görünmeyen varlıkları görmeye başlayacaktır. Ediz Günay’ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Orkun Özen, Uğur Dönmez ve Burcu Ayhan yer alıyor.

Neşeli Dalgalar 2

Sevilen animasyon Neşeli Dalgalar’ın 2. devam halkasının yönetmen koltuğunda Henry Yu oturuyor. Senaryosunu ise Abdul Williams kaleme aldı. Cody ve arkadaşları, sörf dünyasının en çılgın takımı Hang Five ile birlikte dünyanın en meşhur efsanevi sörf mekanına bir yolculuğa çıkar.

10 Mart 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Kong Kafatası Adası

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor. Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor.

Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor. Michael Keaton ve J.K. Simmons filmde yer alacaktı fakat her ikisi de diğer filmleri ile çatışmalar nedeniyle çıkmak zorunda kaldı. Samuel L. Jackson Simmons’un, John C. Reilly ise Keaton’ın rolünü devraldı.

Kong Kafatası Adası Fragmanı