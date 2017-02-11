10 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

10 Şubat 2017 vizyondaki filmler ile sizlerleyiz. Bu hafta yine aksiyonu, komedisi ve romantizmi ile dolu dolu filmler vizyonda.

Bu hafta öyle bir hafta ki aksiyon isteyenler önden buyursun, eğlenmek isteyenler koşsun, romantizm düşkünleri yanaşsın! Herkes bu hafta keyfine göre izleyecek bir şeyler bulacak ona eminiz. Ama biz yine de haftanın filmini seçmeden geçmeyeceğiz. Bu hafta vizyona giren film sayısı 6. Önce tüm filmler hakkında bilgi verip sonra Haftanın Filmi’ni inceleyelim:

10 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler

John Wick 2 Karanlığın Elli Tonu Lego Batman Filmi Enkaz Swiss Army Man İsra ve Sihirli Kitap

Karanlığın Elli Tonu



Grinin Elli Tonu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şimdi sıra ikinci filme geldi. Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın üstlendiği filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor. Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey’in geçmişinde kalan ancak onu unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecektir. İşler karışıyor anlayacağınız.

Lego Batman Filmi

Başarılı animasyon Lego Filmi‘nin Batman‘li spin off’u olan projede bakalım bizimle neler paylaşılacak. Çıkarttıkları fragmanlar oldukça eğlenceliydi. Yönetmen koltuğuna Chris McKay otururken, senaryo Seth Grahame-Smith’e ait. Film, yönetmen Chris McKay’in vizyona giren ilk filmi. Batman filminde kendisinin yanısıra Robin ve Batgirl’ü de göreceğiz. Ayrıca; Joker, Harley Quinn, Bane, The Riddler, Two-Face, Catwoman, Poison Ivy, Penguin ve Clayface gibi karakterlerin hepsi de gözükmekte.

İsra ve Sihirli Kitap

Başrollerini Isra Dela, R. Kan Albay ve Turan Celik’in üstlendiği filmin kadrosunda Tamer Karadağlı, Sven De Ridder, Valerie Deridder, Joke Devynck ve Inge Geuens de yer alıyor. Belçika yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise filmin oyuncularından R. Kan Albay oturuyor. Isra 9 yaşında küçük bir kızdır. Okul gezisinde sihirli bir kütüphane keşfedip, kitaplardan birinin dünyasına girer.

Enkaz

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alpgiray M. Uğurlu’nun üstlendiği filmin oyuncuları ise Akasya Asıltürkmen ve Berke Üzrek. Filmin yapımcı ise Suzan Güverte. Deprem sonrasında enkazın altında kalan Nisa ve enkazın üstündeki Barış’ın hikayesini anlatan yapım.

Swiss Army Man

Dan Kwan ve Daniel Scheinert’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Mary Elizabeth Winstead, Paul Dano, Daniel Radcliffe var. Çok enteresan bir film olmasının yanısıra film tam 22 günde çekilmiş. Küçük ıssız bir adada tek başına olan Hank’ın kıyıya bir ceset vurması ile hayata bakışının değişimini anlatıyor. Ayrıca; Paul Dano’nun canlandırdığı karakterin adı Hank Thompson, Yeni Hayat filminde tıpkı Dano’nun karakteri gibi ıssız bir adada kalmış olan Tom Hanks’e bir gönderme 🙂

10 Şubat Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: John Wick 2

Başarılı aksiyon filmi John Wick‘in devam filmi olacak John Wick 2‘nin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves‘i izleyeceğiz.

John Wick yine sakin yaşamına devam edemeyecek, bu sefer Roma yollarına düşecektir. John Wick 2, üçleme olan serinin tam ortadaki filmi. Hem oyunculuk için, hem sadece bir aksiyon olduğu için izlenir. İlk filmi beğenenler, mutlaka devam filmini de kaçırmayacaklardır.

John Wick 2 Fragmanı

10 Şubat 2017 vizyondaki filmler böyleydi. Nihai seçim pek tabii ki sizin ama biz yine de “Bizi bi’ dinleyin” deriz. Şimdiden keyifli seyirler.