12 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Favori Filmi

12 Mayıs 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler sayıca tam tamına 10 ama Kral Arthur: Kılıç Efsanesi ve Yaratık: Covenant favori olarak göze çarpıyor. Haydi hep birlikte bakalım!

Her telden çalan bir hafta ile karşınızdayız. Türk yapımı filmler, animasyonlar, aksiyonlar ne ararsanız var. Ama haftanın favori filmi bal dök ye misali. Şimdiden söylüyorum. Buyurun vizyondaki filmlere şöyle bir göz atalım da haftanın filmini övelim.

12 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler

4N1K Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Yaratık: Covenant Nane ile Limon Kayıp Zaman Yolcusu Geri Döndü Kaygı Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı Ağustos Böcekleri ve Karıncalar Tuz ve Ateş Ne Çıkarsa Bahtına Gari

4N1K

Deniz Coşkun’un senaryoya uyarlayıp yönettiği filmin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor. Film, genç yazar Büşra Yılmaz’ın satış rekorları kıran gençlik kitabı 4N1K ‘nın beyazperde uyarlamasıdır. Kitabı okuyan var mı bilmiyorum ama romantik komedi izlemek isteyen varsa buyursun böyle.

Yaratık: Covenant



Filmde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Demian Bichir ve Billy Crudup gibi isimler yer alıyor. Efsane Bilim-Kurgu yönetmeni Ridley Scott, Alien’da kendi yarattığı evrene, Prometheus ile başlayan yeni üçlemesinin ikinci filmi olan Alien: Covenant filminde geri dönüyor. Daha önceki filmleri sevdiyseniz bunu da sevme ihtimaliniz bayağa yüksek.

Ne Çıkarsa Bahtına Gari

Onur Bilgin’in yönettiği filmin başrollerinde Oktay Kılınç, Gökhan Güvenatam ve Avni Avcı yer alıyor. Bu hafta vizyona giren filmlerin içinde en son yanaşacağınız film olmalı düşüncesi ile geçiyorum.

Nane ile Limon; Kayıp Zaman Yolcusu

Çoluk çocuğunuz varsa eğer tercih edilebilecek bir yapım. Macera ve aksiyon ile animasyon karması.

Geri Döndü

Yine Türk yapımı bir korku filmi. Hepiniz biliyorsunuz ki artık bunları sevmiyoruz. Ama yazacağız elbet. Yönetmen koltuğunda Kamil Burak’ın oturduğu filmin kadrosunda İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Fatih Özaşar, Gökhan Koç, Selin Selvi, Tayfun Sav, Belma Memati, Sancak Bayraktar, Fahri Yalçıner yer alıyor. Aldığı sentetik maddelerin etkisiyle kendini kaybeden Uğur bir gecenin sonunda arkadaşı Melis’i öldürür. Aradan 1 ay geçtiğinde Melis’in ruhu bir hoca tarafından geri getirilir.

Kaygı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik’in üstlendiği filmin başrollerinde Algı Eke, Kadir Çermik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy ve daha birçok isim yer alıyor. Bir TV kanalında belgesel kurgulayan 30 yaşındaki Hasret, trafik kazasında kaybettiği müzisyen anne babasından kalan evde tek başına yaşamaktadır. Her gece aynı kabusu gören Hasret’in aklına bir soru düşer: Annesiyle babası trafik kazasında ölmemiş olabilir mi?

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Senaristliğini ve yönetmenliğini Burak Serbest’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Edip Tepeli, Doğa Nalbantoğlu, Açelya Devrim Yılhan, Kıvanç Deniz Yavuz, Suna Selen, Mehmet Esen ve Sema Şimşek yer alıyor. 20 yaşındaki Kayra annesini, babasını ve kız kardeşini trafik kazasında kaybeder. Geride sadece Datça’daki babaannesi kalır ancak onun da akli dengesi yerinde değildir. İntiharı bile düşünür fakat sonra Ezgi gelir aklına. Ezgi onun platonik aşkıdır.

Ağustos Böcekleri Ve Karıncalar

Erhan Tuncer’in ilk uzun metraj filmi olan Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ın başrollerini Özer Arslan, Gün Koper, Bennu Yıldırımlar ve Erdem Akakçe paylaşıyor. Ölüm döşeğinde olan bir babanın çocukları ile son gününü paylaşması miras davasını konu alıyor.

Tuz ve Ateş

Werner Herzog’un hem rol aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ise Gael García Bernal, Michael Shannon, Anita Briem, Veronica Ferres, Volker Michalowski ve Lawrence Krauss’dur. Bir bilim adamı, büyük bir şirketi Güney Amerika’daki ekolojik felaketin sebebi olarak görür ve şirketin başkanını bu felaketlerden sorumlu tutar. Bu sırada volkanik felaketlerle de uğraşacaktır.

12 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Favori Filmi: Kral Arthur Kılıç Efsanesi

6 film olarak planlanan serinin ilk halkasıdır. Yönetmenliğini Guy Ritchie‘nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor. Tam Şampiyonlar Ligi kadrosu.

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında bir genelevde yetiştirilir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Gary Oldman, Merlin rolünde kadroya dahil olmuş ancak ardından ayrılmıştı. Onu da görsek film daha süper olacaktı ama bu haliyle de oldukça iyi. Filmin IMDB puanı 7.3. Buyurun filmin fragmanı:

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Fragmanı

12 Mayıs 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Aksiyon seven Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, Bilim-Kurgu seven Yaratık: Covenant‘ı mutlaka izlemeli!