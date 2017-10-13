13 Ekim 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Sayıca az filmin girdiği haftada Mutlu Son filmini izleyerek haftayı geçirebilirsiniz. Haydi başlayalım:

Yazın coşkusundan çıkamamışken harika ötesi filmleri karşılayacağımız bir Cuma ile daha birlikteyiz. Biliyoruz ki vizyon günü bizim canımız ciğerimiz. Tadımız ve de tuzumuz aynı zamanda. Dolayısıyla girişi fazla uzatmadan bu hafta vizyona giren filmlerimizi sıralayalım ardından da haftanın filmi neymiş görelim. Bu hafta vizyona giren yedi film var. Türk yapımı filmler de ağırlıkta.

13 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler

Kayseri Aslanı : Çin İşi Taş Büyülü Kanatlar Cingöz Recai Bir Nefes Yeter Mutlu Son Ölüm Günün Kutlu Olsun

Kayseri Aslanı: Çin İşi

Yönetmenliğini Ali Demirel’in gerçekleştirdiği Türk yapımı komedi filmi. Oyuncu kadrosunda İnan Ulaş Torun, Algı Eke, Ali Çatalbaş yer alıyor. Konuya gelince; Ersin, Kayseri’nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan bir miktar para kazanan Ersin eniştesini de ikna ederek bu para ile kumar oynar. Fakat kaybeder. Yolu taa Çin’e uzanacak ve orada evliliğe kadar ilerleyecektir. Neden mi? Filmde göreceğiz. Eğlenmek isteyenler için ideal.

Taş

Kendisini devlet yurduna götürmek isteyen Memur’dan kaçan Selim, yaralı olarak bir eve sığınır. Sığındığı evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır ve Emet’e evlerine gelen Selim’in oğlu olduğunu inanır. Değişik bir konuya sahip filmin yönetmeni Orhan Eskiköy, Oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Beste Kökdemir var.

Büyülü Kanatlar

Orijinal adıyla Lighting Dindin. Ateşböceği Dindin arkadaşlarıyla birlikte güzel bir ormanda yaşamaktadır. Arkadaşları geceleri yollarını aydınlatabildiği için Dindin’e çok güvenir. Bir gün Dünya’da araştırma yapmak için ormana gelen küçük uzay gemisindeki robot, yüksek teknoloji ürünü araçları sayesinde çıkardığı ışıklarla herkesi büyüler, robot Dindin’den bile daha parlaktır. Sonrasını minik arkadaşlar izleyip öğrensin.

Cingöz Recai

Yönetmenliğini Onur Ünlü‘nün yaptığı, Peyami Safa’nın unutulmaz eseri Cingöz Recai Limon Film tarafından sinemaya uyarlanıyor. Haluk Bilginer, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Serkan Keskin gibi birçok önemli ismin yer aldığı yapım oldukça iddialı geliyor hatta haftanın filmi ile kapışıyor.

Bir Nefes Yeter

Yasemin Erkul Türkmenli yönetmenliğinde film dram ve romantik unsurlar içeriyor. Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay, Hakkı Ergök oyuncu kadrosundan olsun yapımın konusu: Yakışıklı delikanlı Yaman, içten içe mutsuz ve kayıp bir adamdır. Ancak günün birinde her şey değişiverir. Yaman beklemediği bir anda, sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes’le tanışır.

Ölüm Günün Kutlu Olsun

Başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve Ruby Modine’in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christopher Landon oturuyor. Senaryoyu ise Landon ile birlikte Scott Lobdell kaleme aldı. Sıradan bir hayat yaşayan üniversite öğrencisi Tree’nin hayatı, maskeli bir katil tarafından şaşırtıcı bir şekilde değişir.

13 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Mutlu Son

Orijinal adı Happy End olan, dram filmi. Mutlu Son, 2017 Cannes Film Festivali‘nde yarıştı dolayısıyla haftanın filmi olmayı çoktan haketti.

Filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Michael Haneke yer alırken başrollerinde ise Isabelle Huppert, Toby Jones ve Mathieu Kassovitz yer alıyor. Filmin senaryosunu da Haneke kaleme aldı.

Laurent ailesi Fransa’nın kuzeyindeki Calais’de yaşamaktadır. Beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve’in gelmesi ile rahat ve zengin bir şekilde yaşayan ailenin hayatı altüst olur. Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.

Mutlu Son Fragmanı