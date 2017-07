14 Temmuz 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Aksiyon, Macera, Gerilim ve Animasyon ile dolu dolu bir vizyon haftasındayız!

Bu yazdan da, kıştan da hiç tat almadım ne biçim 2017 bu diye düşünen yüzde %90lık bir kesime hitap ediyorum diye düşünüyorum. Di mi? Şu zamana kadar Galaksinin Koruyucuları 2 ve Örümcek Adam: Eve Dönüş hariç bizi heyecanlandıran bir yapımla karşılaşamadık. Yine de sonbahar yaklaştıkça umutlarımız artıyor. Bunları neden söylüyorum çünkü yine bir vizyon günündeyiz. Bu hafta vizyona giren 9 film var.

14 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler

Maymunlar Cehennemi: Savaş Ayı Kardeşler 3 Durak Korku Tüneli İstisna Fırıldak Kedi Findus Planetarium Geçmiş Çırak

Çırak

Orijinal adıyla Apprentice. Aiman, 28 yaşında Malezyalı bir deniz subayıdır. Aiman, çavuş olarak görev yapan 65 yaşındaki Rahim’le yakından ilgilenmeye başlar. Çünkü Rahim, Aiman’ın babasını idam eden celladın ta kendisidir ve onun itikamını almak için bu işe girmesi gerekmektedir. Dram türündeki filmin yönetmeni Boo Junfeng.

Geçmiş

Bu hafta vizyona giren Türk yapımlarından biri. Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Çağdaş Çağrı’nın üstlendiği “Geçmiş” filmi Yusuf adlı bir fotoğrafçının çektiği fotoğraftaki bir kadını arama macerasını konu ediyor.

Planetarium

Natalie Portman’ın ve Lily-Rose Depp’in kız kardeşleri canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Rebecca Zlotowski oturuyor. Filmde hayaletlerle iletişime geçebildiklerine inanan iki kız kardeşin hikâyesi anlatılır. Kendisi Fransız yapımı bir dram filmi.

Fırıldak Kedi Findus

Yazın gelmesi ve okulların tatil olmasıyla animasyon filmler de arttı. Yalnız ve yaşlı Petterson, İsveç’in kırsalında bir çiftlikte yaşamaktadır. Hayvanları beslemek, eviyle ilgilenmek ve ufak tefek icatlar yapmak dışında hiçbir şey yapmaz. Rutin bir şekilde ilerleyen Petterson’un hayatı konuşkan komşusu Bayan Andersson’un, evsiz yavru kedi Findus’u bulmasıyla hızla değişir.

İstisna

Sürgündeki Alman Kralı Kaiser Wilhelm II ve onu soruşturmaya giden Alman askeri Stefan Brandt birbirinin hayatlarını değiştireceklerinden habersiz iki adamdır. Brandt, Kral Kaiser’in hayatına girip ipucu ararken kendini onun hizmetçilerinden ve sonradan gizli bir yahudi olduğunu öğrendiği Mieke ile beklenmedik ve tutkulu bir şekilde bir aşkın içinde bulur.

Korku Tüneli

Dört kadın yönetmen Karyn Kusama, Annie Clark, Roxanne Benjamin, Jovanka Vuckovic tarafından çekilen dört kısa filmi içeriyor. Orijinal adı XX. Amerikan yapmı korku filmi haftanın filmi olmasa da korku filmi sevenler için bir alternatif.

Durak

Başarılı bir gazeteci olan Tahir’i, öğretmen Feride’yi ve Nizam’ı bir araya getiren şey, gizli bir tarikattan aldıkları özel bir davetiyedir. Üzerinde bir kartal amblemi olan bu zarflarda yazılı adresin dışında, sadece kendilerinin bildiğini sandıkları sırlarına dair ipuçları barındıran bir de fotoğraf vardır. Türk yapımı korku filminin kadrosunda Emre Altuğ, Görkem Yeltan, Deniz Şen Hamzaoğlu gibi isimler var.

Ayı Kardeşler 3

Orijinal adıyla Boonie Bears: The Big Top Secret. Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo’nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar. Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar’ı binbir güçlükten sonra bulurlar. Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar’ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.

14 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Maymunlar Cehennemi Savaş

2011 yılında Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmiyle devam edilmişti. Ve şimdi Savaş zamanı.

Filmin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, senaryoda ona ikinci filmden Mark Bomback eşlik ediyor. Kadroda yer alan başlıca isimlerse Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary ve Karin Konoval.

Filmin orijinal ismi War For The Planet Of The Apes. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti’nde Kobo’nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor.

Maymunlar Cehennemi: Savaş Fragmanı