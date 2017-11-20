17 Kasım 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile sizlerleyiz. Vizyondakiler listesi yine dolu dolu ama Justice League‘i izlemeden olmaz!

Bu hafta vizyonda olan filmler kapış kapış gidecek. Spoiler yemeden doluşun derim. Çünkü izlenecek çok film ve sınırlı sayıda sinema salonu var. Bu hafta vizyona giren film sayısı 10. Hiç de az değil. Bu filmlerin tamamını size anlatacak, ardından haftanın filmini inceleyeceğiz. Gerçi haftanın filmi hakkında sizi şaşırtacağımız gibi bir durum yok uzun zamandır beklediğimiz bir film geliyor. Buyurun vizyondaki film sıralaması:

17 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler

Seni Gidi Seni Küçük Vampir Kardan Adam Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Beginner Ayaz İçimdeki Güneş Justice League: Adalet Birliği Bizim Küçük Günahlarımız Kutsal Geyiğin Ölümü

Seni Gidi Seni

Filmin yönetmen koltuğunda Sibel Tunç otururken oyuncu kadrosunda Ahmet Kayakesen, Turgay Tanülkü, Ahmet Dursun, Ayhan Taş, Burak Satıbol gibi isimler yer alıyor. İstanbul Bayrampaşa’da doğan taksici Bülent ve döşemeci Sedat, mahalle kültürü ile büyüyen iki delikanlıdır. Çocukluklarından beri kendilerine hem abilik hem de babalık yapan Tarık abilerinin dolandırıldığını öğrenen ikili, onu kurtarmak için işe koyulurlar.

Küçük Vampir

Fantastik animasyon izlemek isteyenler doluşsun. Bu hafta minikler için vizyona giren film budur. Angela Sommer-Bodenburg’un çok satan roman serisinden uyarlanan film, 13 yaşındaki vampir Rudolph’un maceralarını anlatıyor. Fantastik çocuk filminin yönetmenliğini Richard Claus ve Karsten Kiilerich beraber üstlenirken, orijinal seslendirme kadrosunda Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige, Tim Pigott-Smith, Miriam Margolyes, Matthew Marsh gibi isimler var.

Kardan Adam

Gerilim ve polisiyeyi bir arada bulmak isteyenler için Kardan Adam ayağınıza geldi. Yönetmen koltuğunda Tomas Alfredson oturuyor. Oslo’da Kasım ayı başlamış, ilk kar yağmıştır. Kapısında kardan adam olmasını bekleyen kadın, onu göremez ancak gece kendilerine bakan bir kardan adam ile uyanırlar. Aynı gece başlayan cinayetler de bir işaret vermektedir.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Annesiyle babasının vefatından sonra bir türlü toparlayamayan, hayata dair sorunları olan Aysel, yaşadığı bunalımlı günlerinden kurtulmak için kendini dansa verir. Dans ile hayata geri tutunan Aysel, ‘Şengül Dans Okulu’na dahil olarak yeni bir hayata merhaba der. Başrollerde Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu var. Filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Yani izlenmeye değer.

Beginner

60 yaşlarında olan Faruk emekli olmuş ama hala çalışmakta olan bir taksi şoförüdür. Eşini yaklaşık on yıl önce kaybeden Faruk’un hayatı tek düze ve birbirinin aynı geçen günlerden ibarettir. Uğraştığı tek bir şey vardır; o da İngilizce öğrenmek. Türk yapımı dram filmlerini sevenler bu filmden etkileneceklerdir.

Ayaz

Hasan, başka bir adamla kaçan yengesini çevresinin baskısıyla öldürür. Cezaevi sürecinde yaptığından derin pişmanlık duyarak aklını yitirme noktasına gelir. Tek çıkış yolu vardır; cezaevinden çıktıktan sonra annesini öldürdüğü için kimsesiz kalan çocuk Ayaz’ı yanına alarak onun yüzünü güldürmek. Dram filmlerinden biri daha.

İçimdeki Güneş

Her tür film olur da romantik komedi olmaz mı? Tabi ki olur. Başrollerini Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine’in paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Claire Denis oturuyor. Isabelle, Paris’te yaşayan bir ressamdır. Sanatçı olmanın yanı sıra aynı zamanda boşanmış bir anne olan Isabelle, duygularının hayatını yönlendirmesine izin veren, mutsuz ve kararsız bir kadındır. Dünyanın en romantik şehrinde bile aşkı bulamaz. Tanıdık geldi mi? O zaman izleyin.

Bizim Küçük Günahlarımız

Filmde birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların, akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin yarattığı maceralar konu ediliyor. Yönetmen ve senarsitliğini Mehmet Kütük’ün üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Savaş Özkul, Bahar Dokur, Oğuzcan Ulu, Sungur Topuz yer alıyor. Türk yapımı dramlara bir yenisini daha ekleyin.

Kutsal Geyiğin Ölümü

Haftanın filmine en yakın film. Ünlü Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos‘un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Efthymis Filippou ile Lanthimos birlikte kaleme aldı. Filmin başrollerinde ise Nicole Kidman, Alicia Silverstone ve Colin Farrell yer alıyor. Tanınmış bir kardiyovasküler cerrah olan Dr. Steven Murphy, oftalmolog eşi Anna, iki örnek niteliğindeki çocukları; 12 yaşındaki Bob ve 14 yaşındaki Kim ile kusursuz bir hayat yaşamaktadır. Steven’ın kanatları altına aldığı yetim bir genç olan Martin ise bu dengeyi bozmak üzeredir. Filmden mükemmele yakın bir performans bekliyorum.

17 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Justice League

DC evrenini beyazperdede görmeye artık alıştık. Tabi süper kahramanları bir arada görmeye de öyle. DC Justice League ile sinemalara geldi, hem de bomba gibi. Batman v Superman yapımından sonra ilaç gibi gelmesini bekliyoruz.

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi kahramanların, aslında birbirinden bağımsız ama bir o kadar da uyum içinde hareket etmesini izliyor olacağız. Yani öyle umut ediyoruz. Çizgi uyarlamalar konusunda uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder oturuyor.

Filmde Batman’in aciz yönlerini, Superman’in anlatmaya çalıştıklarını, Wonder Woman ve ailesinin mükemmelliğini, Aquaman ve Flash’in tanıtımını.. Her şeyi görecek ve öğreneceğiz. Beklentiniz düşük giderseniz, büyük mutlulukla ayrılabilirsiniz.

Justice League Fragmanı

17 Kasım 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar her zaman olduğu gibi sizin ancak “Justice League’i izlemeden yeni haftaya başlamayın” deriz!