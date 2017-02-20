17 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

17 Şubat 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta vizyonda üç film var: Recep İvedik 5, Ay Işığı ve Parçalanmış. Neyi izleyeceğiniz ise size kalmış!

Güzelim Sevgililer Günü’nü de geride bıraktıktan sonra geldik yine sıradan olan günlere. Umarız ki misler gibi aşk dolu bir hafta geçirmişsinizdir. Ve bunun üzerine de şimdi vizyondaki filmlere konsantre olma zamanınız geldi. Dolayısıyla size vizyondaki filmlerin hepsi hakkında bilgiler verip, haftanın filmini birlikte seçeceğiz. Vizyondaki filmler bu hafta oldukça az, yani tam sayı vermek gerekirse; 3. Buyurun;

17 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler

Parçalanmış Ay Işığı Recep İvedik 5

Recep İvedik 5



Serinin beşinci filmi olan yapımda Recep bu sefer yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir işi tamamlamak için yola çıkıyor. Filmin yönetmenliğini gelenek bozulmadan yine Togan Gökbakar üstlenirken, başrol Şahan Gökbakar‘a Orkan Varan ve Deniz Ceylan isimleri eşlik ediyor. Daha önce rekorlar kıran filme bizim bakış açımız olumlu değil. Ama mutlaka seyirci kitlesi bol olacaktır.

Parçalanmış (Split)

Başrollerini X-Men serisinin genç Charles Xavier’ı James McAvoy, The Witch ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy ve Betty Buckley‘nin üstlendiği gerilim filmi Split’in yönetmen, senarist ve yapımcılığını M. Night Shyamalan üstleniyor. Çoklu Kişilik Bozukluğu olan Kevin’ın 23 ayrı karakteri mevcuttur. Market çıkışında 3 kız kardeşi kaçıran Kevin onları bodrumuna hapseder. Kızlar onu her yönü ile tanıyacaktır. Bununla birlikte iyi yönlü taraflarını keşfedip kaçmanın yollarını arayacaklardır.

17 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Ayışığı (Moonlight)

Bir dünya ödüle ve adaylığa layık görülen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Barry Jenkins üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson Janelle Monáe ve Naomie Harris gibi isimler bulunuyor. Film, MacArthur Üyesi Tarell Alvin McCraney tarafından yazılmış fakat projelendirilmemiş “Moonlight Black Boys In Blue” adlı oyuna dayanıyor.

Film 2017 Oscar ödül adaylıklarında toplam 8 dalda aday oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen (Barry Jenkins), En İyi Uyarlama Senaryo (Barry Jenkins ve Tarell Alvin McCraney), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Naomie Harris), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali), En İyi Kurgu (Joi McMillon, Nat Sanders), En İyi Görüntü Yönetimi (James Laxton) ve En İyi Özgün Müzik (Nicholas Britell)

Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami’de, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor. Chiron’un hayatının 3 ayrı dönemini anlatan film tüm ödülleri hakediyor gibi görünüyor.