19 Mayıs 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler epey kalabalık ama Osmanlı Subayı‘nı izlemeden olmaz!

Öncelikle bayramımızı en içten dileklerle kutlar, bu her açıdan kutsal günü unutmamak üzere yazımıza başlarız. Bu hafta vizyona giren filmler misler ötesi, tabi daha Galaksinin Koruyucuları 2‘yi izlemeyen varsa direkt onu izlesin ama.. Bu hafta vizyona giren film sayısı 10. Haydi hepsini tek tek inceleyip haftanın filmine göz atalım:

19 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler

Osmanlı Subayı Kahramanlar Takımı Saftirik Greg’in Günlüğü Her Şey Mümkün Kanlı Oyun Bahtiyar Bahtıkara Aşkın Çekimi Hızlı ve Tüplü Genç Karl Marks New York Masalı

Kahramanlar Takımı

Orijinal adıyla Monkey King: Hero Is Back. Tian Xiao Peng’in yönetmenliğini üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda Jackie Chan, Nickie Bryar, Feodor Chin yer alıyor. Oldukça sevimli bir animasyon olan yapımı izlemeniz tavsiye edilir.

Saftirik Greg’in Günlüğü

Serinin devam filminde yönetmenliği David Bowers üstlenirken senaryoyu Adam Sztykiel yazmış. Greg, kendisinden beklenmeyecek biçimde büyük büyükannesinin 90. doğum günü partisine gitmek ister; ve ailesi bu uzun yolculuğa ikna olur. Yine oyunlar çeviren Greg’in asıl amacı bambaşkadır.

Her Şey Mümkün

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın’ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir.

Kanlı Oyun

Orijinal adıyla Scare Campaign. Alaşıldığı üzere bir korku filmi. Cameron Cairnes ve Colin Cairnes’ın birlikte yönettiği filmin başrollerinde Meegan Warner, Ian Meadows ve Olivia DeJonge yer alıyor. Popüler şaka temalı TV şovu Scare Campaign, eski tarz korkutmaları ve gizli kamera eğlencesi ile son 5 yıldır izleyicileri eğlendirmektedir. Bunun ne gibi şeylerle sonuçlanabileceğini ise filmde görüyoruz.

Bahtiyar Bahtıkara

Filmin yönetmenliğini Ergin Yılmazer yaparken senaryo ise İbrahim Bakırhan ve Kadir Maraşlı’ya ait. Filmin kadrosunda ise Kadir Çöpdemir, Yeşim Salkım, Metin Zakoğlu, Nedim Saban gibi isimler var. Annesi yüzünden 36 kez ‘evlenememiş’ olan Bahtiyar Hoca bir garip medyumdur. Fakat Bahtiyar Hoca, kaderine ve annesine karşı gelip, yeğenlerinin açtığı türlü sorunlara da rağmen, köye yeni taşınan, daha önce başından 2 başarısız evlilik geçen Dul Pakize ile evlenmeyi kafaya koyacaktır.

Aşkın Çekimi

One Day ve An Education filmleriyle tanınan Lone Scherfig’in yönettiği filmin başrollerinde Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy ve Jack Huston yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Lissa Evans’ın romanından Gaby Chiappe uyarladı. 2. Dünya Savaşı esnasında ABD ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, millete moral vermek amacıyla Dunkirk Tahliyesi’nden kurtarılan askerlerin öykülerini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonuna başvurduğunu düşünen Catrin ise işe alınınca birden kendini bu filmin senaryo ekibinde bulur.

Hızlı ve Tüplü

“Şahin” marka araba aşkı ile yanıp tutuşan 2 gencin saf ve eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Bilal Akif Yörük, Hüseyin Berker Soyçiçek gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığı ve senaristliği de üstlenen Necmi Yıldırım, yönetmenliği ise Yusuf Güven ile paylaşıyor. Ustalarına büyük saygı duyan genç çıraklar Gökhan ve Metin, çalışkan ve saygılı gençlerdir. Bu iki gencin en büyük hayalleri ise tutkunu oldukları Şahin marka bir araba almaktır.

Genç Karl Marks

Friedrich Engels ve Jenny Marx’ın Paris, Brüksel ve Londra arasındaki ilk yıllarını konu edinir. Marx’ın 1844’te, 26 yaşındayken Paris’e sürgüne gitmesiyle başlayan film daha sonra yakın dostu ve çalışma arkadaşı olacak Friedrich Engels’le tanışması ve birlikte komünizmin ve işçi hareketinin temellerini atışlarını da anlatıyor.

Raoul Peck’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde August Diehl, Stefan Konarske ve Vicky Krieps yer alıyor.

New York Masalı

Genç ve başarılı iş kadını Deniz, geçirdiği ölümcül bir kaza sonrası hayatında radikal değişiklikler yapmaya başlar. İşinden, nişanlısından ve evinden ayrılıp, mutluluğu arayan Deniz’in kaderi, intihara teşebbüs eden Kerem’i kurtarmasıyla bir kez daha değişir. Oyuncu kadrosunda Esin Varan, Ahmet Bodur, Ekin Türkmen gibi isimler yer alıyor.

19 Mayıs 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Favori Filmi: Osmanlı Subayı

Joseph Ruben’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Jeff Stockwell kaleme aldı. Başrollerinde ise Josh Hartnett, Michiel Huisman, Hera Hilmar, Sir Ben Kingsley, Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem yer alıyor.

Josh Hartnett ve Ben Kingsley, daha önce Lucky Number Slevin’de(2006) birlikte rol aldı. Dram tarih ve romantizmi bir arada sunan film oldukça dikkat çekici. Konusu ise şöyle;

I. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, idealist bir Amerikalı hemşire ile bir Türk subayının aşkını konu alıyor. Hemşire Lillie, Van’da tanıştığı Osmanlı subayı Jude ile altmış gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul’a ardından Doğu Anadolu’ya gider. Melih Paşa onu İstanbul’dan yanında Türk Subay İsmail ile birlikte Doğu’ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin başhekimi Woodruff ise Lillie’ye hastanenin de bulundukları coğrafyanın da bir kadına uygun olmadığını, geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey’in de farklı bir gerekçeyle Lillie’nin kalmasına itirazları vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.

Osmanlı Subayı Fragman

19 Mayıs 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Her zaman olduğu gibi son karar sizin ancak bizi dinlemekte fayda var.