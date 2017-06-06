2 Haziran 2017 vizyondaki filmler ve haftanın favori filmi ile karşınızdayız. Bu hafta Wonder Woman izlemeden ortamlara karışmıyoruz. Tamam mı?

Yazın 2. gününe koca bir MERHABA alabilir miyiz? Yaz bütün ihtişamı ile geliyor ve vizyondaki filmlerin kalitesinin de arttığını bununla beraber görüyor olacağız. Mesela bugün yazacağımız Haftanın Filmi misler ötesi. Uzun zamandır beklediğimiz film öyle bir giriş yaptı ki, yer gök inledi desek yanlış söylemiş olmayız. Hem hemcinslerim için büyük bir keyif ve etkileyici bir hikaye, hem de beyler ;)))) Bu hafta vizyona giren 7 film var. Hepsini tek tek bakıp, haftanın filmi üzerine konuşacağız. (Bu arada Haftanın Filmi için bir inceleme de geliyor olacak, detaylar için takipte kalın.)

2 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler

Wonder Woman Kaptan Düşükdon Sahil Güvenlik Şeytanın Doğuşu Nefrin Bir Damla Aşk Bambaşka

Kaptan Düşükdon

Amerikalı yazar ve illüstratör Dav Pilkey’in aynı adı taşıyan çocuk romanından uyarlama animasyon film, Pilkey’nin 12 kitaplık çok satan serisinin ilk dört kitabına dayanıyor. Hayallerimizin kahramanı geri geldi.

İki muzip dördüncü sınıfa giden arkadaş, George Beard ve Harold Hutchins, kötü kalpli lise müdürleriyle bir anlaşmazlık yaşarlar. Müdür ikiliyi ayrı sınıflara koymakla tehdit edince iki arkadaş yanlışlıkla lise müdürlerini hipnotize eder ve müdür bir çizgi roman karakteri olan iyi kalpli ve lastik donlu Kaptan Düşükdon’a dönüşür. Filmin orijinal adı Captain Underpants.

Sahil Güvenlik

90’ların meşhur dizisi Sahil Güvenlik (Baywatch) beyazperdeye uyarlanan filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Zac Efron üstlenirken, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Jon Bass, Kelly Rohrbach ve Ilfenesh Hadera da kadroda yer alıyor.

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch’in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır.

Şeytanın Doğuşu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Chris R. Notarile‘nin üstlendiği filmin başrollerinde Jasmin St. Claire, Roberto Lombardi, Emily Rhoads yer alıyor. Her haftanın vazgeçilmezi bir korku filmi olması ancak içimizden gelerek yazmadığımız ortada. Orijinal adı First Born.

Nefrin

Yönetmen koltuğunda Gülşen Güner’in oturduğu yerli korku yapımının başrollerinde Arda Kural, Tuğba Özay, Metin Yüksel, Eylem Doğan, Gülten Kesgin, Murat Ercanlı, Aydan Çakır ve Ece Baykal gibi isimler rol alıyor. Filmde Aras ve Enes adında iki gencin başından geçen olaylar konu ediliyor. İkili babaları vefat edince hayatlarının tamamen değişeceğini düşünürler. Ancak Enes’in eşi babadan kalma mirasın ikiye bölünmesinden rahatsızdır.

Bir Damla Aşk

Başrollerini Öykü Bozkurt, Sıla Seda Kansu ve Can Karakoç’un üstlendiği romantik komedi filminin yönetmen koltuğunda Berk Aygül oturuyor. 20’li yaşlarında bir üniversite öğrencisi olan Hasa bir gün çocukluk aşkı olan Damla ile karşılaşır. Hobi olarak oyunculuk eğitimi aldığı atölyenin kamp organizasyonuna Damla’yı da davet eden Hasan’ın bilmediği şey Damla’nın Sarı lakaplı bir sapığı olduğudur. Romantik Komedi türü sevenler için ideal olabilir.

Bambaşka

Yönetmen koltuğunda Bahadır Abşin’in oturduğu yerli yapımın senaryosunu ve yapımcılığını ise Bülent Aydoslu üstleniyor. Doğa, hayatı çok seven üniversiteli genç bir kadındır. Hayatı sıradan seyrinde devam eden genç kadının hayatı başına gelen trajik bir kaza sonucunda tamamen değişir.

2 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Favori Filmi: Wonder Woman

Wonder Woman‘ın yönetmen koltuğunda Patty Jenkins oturuyor. Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor.

Wonder Woman, Elektra (2005) filminden beri on iki yıldır çekilen ilk kadın süper kahraman filmidir. Ve bizim gönlümüzün prensesi. Ben Affleck ve Ezra Miller’dan sonra Gal Gadot da aynı yıl iki filmde DC karakterini canlandırmış olacak.

Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler de bulunuyor. Amazon prensesi Diana Price, nam-ı diğer Wonder Woman dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalar.

Wonder Woman Fragmanı

2 Haziran 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar sizin ama son yılların merakla beklenen filmi Wonder Woman’ı izlemeden arkadaş ortamlarına girmeyin. Aman ha!