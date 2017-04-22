21 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Favori Filmi

21 Nisan 2017 vizyondaki filmler ile sizlerleyiz. Bu hafta animasyon, komedi, dram ve korku olmak üzere tam tamına 12 film vizyonda. “Seç, beğen, al!” durumu var yani anlayacağınız…

Neyse tekrar “Hellö.” Yine bir vizyon günü, yine bir mutluluk. Mutluluk sebebimiz bu hafta vizyona giren sayısı ile doğru orantılı: 12. ‘Ooo..’ dediğinizi duyar gibiyim. Vizyon bol çeşitli olunca, alternatifler artınca, biz daha rahat sinema yolunu tutabiliyoruz. Filmlerin kısa özetlerini yazıp, ardından haftanın favori filmini sizinle beraber seçiyor olacağız. Beraber derken, ben seçiyorum ama içinizi okuyarak 🙂 Haydi buyurun:

21 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler

Kolonya Cumhuriyeti Maşa İle Koca Ayı Max Steel Kapan Miraç Kayıp Şehir Son Macera Silence Moana Blue Zer Beden ve Ruh

Kolonya Cumhuriyeti

Dünya’ya gelen uzaylılara bir hoşgeldin karşılaması yapılır, ancak uzay mekiği parçalanınca uzaylıları bir süre misafir etmek zorunda kalacaklardır. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor. BKM’nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez’in çalışması.

Maşa ile Koca Ayı

Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen yapım 3 yaş ve üzeri tüm çocuklar için uygun.

Miraç

Yusuf ile Ali iki küçük arkadaştır. Arkadaşları Ahmet’i kaybetmişlerdir ve onun cennette olduğuna inanmaktadırlar. Bu nedenle Ahmet’e seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Başrollerinde ünlü oyuncular Ufuk Bayraktar ve Meltem Miraloğlu’nun yer aldığı dram filminin yönetmen koltuğunda Enes Hakan Tokyay oturuyor.

Moana

Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti’nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik’ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir. Dünya tatlısı bir animasyon, mutlaka tavsiye edilir.

Blue

1991 yılında Yavuz Çetin ve Batu Mutlugil tarafından kurulan ve daha sonra Sunay Özgür ile Kerim Çaplı’nın katıldığı efsanevi rock grubu “Blue Blues Band”in hikâyesini anlatan belgeseldir.

Beden ve Ruh

Uyku ve uyanıklık, zihin ve maddenin ikiliğini temel alan, günlük dünyada belirsiz bir aşk hikayesi.Hastalıklı derecede asosyal Maria, kendi gibi sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşır. Geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark ettiklerinde önce korkarlar ancak sonrasında rüyalarındaki birlikteliği gerçek hayata taşımaya çalışırlar.

Zer

New York’ta yaşayan Jan’ın bir şarkıyı aramasının hikayesi. Jan şarkıyı aradıkça; görkemli bir coğrafya, özgün bir kültür, renkli karakterler ve bir katliamın izleri içinde bulur kendini.

Son Macera

Willie, Joe ve Al uzun yıllardır en yakın dostlar olan 3 yaşlı adamdır. Hayatlarını bir arada yaşayan 3 arkadaş hayatları boyunca para sıkıntısı çekmiştir. Kurtulabilmelerinin tek yolu da hızlı yoldan kıdem emekliliğidir. Başrollerini Michael Caine, Alan Arkin ve Morgan Freeman‘ın üstlendiği filmin kadrosunda Joey King, Christopher Lloyd, Peter Serafinowicz, Matt Dillon ve Siobhan Fallon Hogan yer alıyor.

Max Steel

Genç Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir.

Kayıp Şehir Z

Percy Fawcett kendini Amazon ormanlarına adamış bir kaşiftir. Yılmayan Percy, destekleyici karısı, oğlu ve yardımcısının desteğiyle tekrar Amazon ormanlarına döner. İddiasını kanıtlamak için araştırmalar yapan kaşif, 1925 yılında ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Ardından pek çok maceraperest, Fawcett ve ekibini bulmak için yola koyulur ama girişimler sonuçsuz kalır ve bu bölge artık Kayıp Z Şehri (Lost City of Z) olarak adlandırılır.

Silence

Film, 17. yüzyılda yaşayan iki rahibin karşılaştıkları şiddet ve baskıyı konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Martin Scorsese oturuyor. Filmin kadrosunda Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano, Issey Ogata, Ciaran Hinds, Yosuke Kubozuka ve Yoshi Oida yer alıyor. Mutlaka izlenmesi gereken filmler içinde.

21 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Kapan

Jordan Peele imzalı korku türündeki yapımın başrollerini Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford üstleniyor.

Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris’i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır.

Filmin çekimleri 28 günde tamamlandı. Ancak mükemmel bir dram ortaya çıktı.

21 Nisan 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Bize göre Kapan‘ı izlemeden yeni haftaya başlamayın. Animasyon kategorisinde ise Moana kesinlikle izlenmelidir. Şimdiden keyifli seyirler.