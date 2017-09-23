22 Eylül 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

22 Eylül 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta film sayısı epey az olsa da uzun süredir beklediğimiz Kingsman: Altın Çember izlenir yani!

Biraz ara verdikten sonra geri dönelim. Bu hafta vizyondaki filmler misler gibi. Vizyona girecek filmlerin sayısı 7 olmakla birlikte, herkesin ağız tadına uygun bir şeyler çıkacaktır. Ayrıca, haftanın filmi olarak belirlediğimiz film de bir devam filmidir. Aksiyon sevenler bir arada dursun ve haftanın filmine doluşsun deriz. Şimdi filmleri detaylı olarak inceleyelim.

22 Eylül 2017 Vizyondaki Filmler

Atçalı Kel Mehmet

Ay Lav Yu Tuu

Elly Hakkında

İz

Kaçış Odası

Kingsman Altın Çember

Tarla

Atçalı Kel Mehmet

Ege bölgesinin en sevilen halk kahramanlarından biri olan Atçalı Kel Mehmet Efe’yi beyazperdede Gökhan Keser canlandırırken filmin yönetmenliğini ise Ümit Efekan üstleniyor. Atçalı Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk efelerinden biridir.

Ay Lav Yu Tuu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı ‘Ay Lav Yu’nun 6 yıl arayla gelen devam halkası “Ay Lav Yu Tuu” filminde, Amerika’da eğitim alıp köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür arasında yaşadıklarını anlatılıyor. Önceki filmleri sevmiş olanların devam filmine de gidebileceğini öngörüyoruz.

Elly Hakkında

Darbareye Elly orijinal ismiyle gelen film, İran yapımı dram. Almanya’da yaşayan Ahmat, bir süre sonra İran’ı ziyarete gider ve eski arkadaşları ile birlikte bir tatil planı yaparlar. Tatili düzenleyen Sepideh, bu tatile Elly’ı da çağırır. Ahmad Elly’ı tanımamaktadır ama Sepideh’in amacı biraz da onları yakınlaştırmaktır Fakat Elly aniden ortadan kaybolur.

İz

Agnieszka Holland tarafından yönetilen Olga Tokarczuk‘un romanından sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Jakub Gierszal, Katarzyna Herman ve Andrzej Grabowski yer alıyor. Orijinal ismi Pokot olan yapımda, Astroloji tutkunu, vejetaryen ve hayvan hakları savunucusu Janina, emekliliğinden bu yana kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina’nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür. Sonrasında hayatı tamamen değişir.

Kaçış Odası

Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben ile kız arkadaşları Jess ve Angie, günümüzün popüler oyunlarından olan kaçış odası oyununa dahil olur. Bir odada kilitli olan arkadaşlar çıkış yolunu zekalarını kullanarak bulacak ve iyi zaman geçireceklerdir. Ancak maskeli birisinin daha odada olduğunu fark ederler. Yönetmen ve senaristliğini Peter Dukes‘un üstlendiği filmin başrollerinde ise Skeet Ulrich, Sean Young, Christine Donlon var.

Tarla

Türk yapımı dram filmi. Hırslı ve biraz da hayalperest bir adam olan Tarık’ın işleri planladığı gibi gitmez ve borca batar. Mecburen ailesinden onay alarak memleketindeki tarlayı satacaktır ancak küçük kardeşi ile yaptığı konuşmalar hayatını farklı yönlerde etkileyecektir.

22 Eylül 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi: Kingsman Altın Çember

Filmde Oscar ödüllü 5 oyuncu bulunmaktadır; Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, Colin Firth, Elton John.. Dolayısıyla haftanın filmi olması kaçınılmazdı.

2014 yılında gösterime giren Kingsman: Gizli Servis aksiyon-macera ve komedi dalındaki başarılı çıkışına bir yenisini daha ekliyor. Asi genç Eggsy olarak ilk filmde karşımıza çıkan Taron Egerton ve karizmatik centilmen ajan Harry olarak tanıdığımız Colin Firth’ü tekrar geri döndüren filmde ajanların teknoloji uzmanı Ginger rolünde Halle Berry eşlik ederken, Pedro Pascal ise Jack adında bir ajan, filmin kötü karakteri Poppy de ödüllü oyuncu Julianne Moore olacak. Channing Tatum devlet için çalışan gizli bir ajanı ve Jeff Bridges de ajanların yeni lideri olan Champagne adında bir karakteri canlandırıyor.

Merkezleri yok edildikten ve dünya rehin alındıktan sonra, Kingsman ajanları bir kez daha harekete geçmek zorundadır. Araştırmaları sonucu Amerika’daki bir casus teşkilatının varlığından haberdar olurlar.