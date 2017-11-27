24 Kasım 2017 vizyondaki filmler ile sizlerleyiz. Bu hafta vizyona giren film sayısı epey az. Devam filmi ve animasyonlar da var ama Mucize en izlenesi gibi duruyor.

Ayın son vizyon haftasına hazır mıyız? Kasım ayı bizim için güzel filmlerle geçti. Şahane filmler izledik, beklediğimiz filmler geldi kah güdük kah püh bu ne biçim filmmiş be dedik. (Tabi bunu haftanın filmi seçtiğimiz filmler için söylemedik…) Bu hafta vizyona giren film sayısı beş. Tatlış bir filmimizi de haftanın filmi olarak belirledik. Bakalım neler var neler yok.

24 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler

Buğday Morg Kardeşim Benim 2 Ayı Paddington 2 Mucize

Buğday

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin gibi isimlerin başrollerde yer aldığı film bilimkurgu ve dramı iç içe sunuyor. Cemil, parlak kariyerini bırakıp, yorucu şehir hayatını terk ederek modern hayata sırtını dönmüş bir bilim insanıdır. Ölü Topraklar bölgesine yaptığı yolculukta yolu tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin ile kesişir. Yola yeşertecekleri tohumları aramak için çıkan ikilinin hayatı bambaşka bir hal alacak, Erol’un bugüne kadar öğrendiği her şey değişecektir.

Morg

Gerilim arayanlar Tuncer Gürbüz’ün yönetmenliğini üstlendiği bu filmi izleyebilir. Bizim tercihimiz bu haftalık bu değil. Emin Gümüşkaya, Gamze Pelin Gökçe, Cengiz Demir Öztürk başrollerde yer alıyor. Zuhal evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalmıştır. Bu durumu sadece annesi bilmektedir ve babası Emin’den saklamaktadır. Fakat bir gün işten eve erken gelen Emin, kızı ile eşinin konuşmalarını duyar ve Zuhal’in hamile olduğunu öğrenir. Duydukları karşısında cinnet geçiren Emin, karısını ve hamile olan kızını bıçaklayarak öldürür. Emin, cesetlerden kurtulmaya çalışır ve gizlice bir ormana gömer. Fakat Zehra’nın ruhu evde yaşamaya devam eder.

Kardeşim Benim 2

Bir devam filmi ile devam ediyoruz. İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan’ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Başrollerde yine Murat Boz ve Burak Özçivit‘i görüyoruz.

Ayı Paddington 2

Seslendirme kadrosunda Brendan Gleeson, Hugh Grant, Ben Whishaw, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi ve Sally Hawkins gibi isimleri barındıran yapımın yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Yine bir devam filmi. İlk filmi sevenler ikinci filmi de izleyecektir.

27 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Mucize

Filmde başrollerde Julia Roberts ve Owen Wilson yer alırken çocuk oyuncu ise Jacob Tremblay. Aslında sadece bu bile filmi izlemeye değermiş gibi geliyor. Oyunculuk ve performans bakımından beklentimiz tavan.

Yönetmenliğini Stephen Chbosky’nin üstlendiği film, R.J. Palacio’nun romanından Steve Conrad tarafından senaryolaştırıldı. Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. Auggie diğer çocuklarla sıradan bir okula giderek, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Çünkü esas güzellik derinin altında, içeride saklıdır.

Mucize Filminin Fragmanı

24 Kasım 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Dediğimiz gibi az ama öz film var. Bakalım gelecek hafta ne olacak?