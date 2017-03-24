24 Mart 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

24 Mart 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Vizyona giren filmler arasında çok güzel yapımlar var. Biz yine tavsiye niteliğinde bir tanesini seçtik.

Lanetli Mart ayının bitmesine azıcık kala vizyondaki filmler ile yine karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmlerin sayısı beş (5). Bu hafta çocukluğumuzda bolca izleyip hayran kaldığımız ve renklerini kapış kapış kendimize yakıştırdığımız Power Rangers vizyona giriyor. Ayrıca belgeseller, gerilimler ve romantik filmler yani ne ararsak bulabileceğimiz bir haftamız var. Öncelikle filmlere bir göz atıp sonrasında haftanın filmini inceleyelim.

24 Mart 2017 Vizyondaki Filmler

Power Rangers

David Lynch

Sonsuz Aşk

Hayat

Otoban

Power Rangers

90’ların kült televizyon dizisi olan Power Rangers serisini yeniden perdeye taşıyacan olan filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmin başrollerini ise Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G ve Ludi Lin üsteniyor. Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor.

Sonsuz Aşk

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor. Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep sonsuz bir aşkın içine sürüklenir.

Otoban

Eran Creevy’nin yönettiği filmin başrollerde Nicholas Hoult, Felicity Jones ve Anthony Hopkins bulunuyor. Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen’den kaçarken bulur. Hagen’ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey’in seçenekleri çok azdır.

David Lynch

Ünlü yönetmenin hayatının yaratıcı yıllarına samimi bir yolculuğa çıkıyoruz. Film, Lynch‘in kendi sanatının, müziğinin ve erken dönem filmlerinin içine giriyor, benzersiz dünyasının karanlık köşelerine ışık tutuyor ve izleyicilerin onu daha iyi anlamasını sağlıyor. Film, 2017 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterildi. Haftanın filmine en yakın seçenek bu gibi görünüyor. Değerlendirin deriz.

24 Mart 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Life

Daniel Espinosa’nın yönettiği filmin senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson gibi isimlerin yer alıyor.

Bilimkurgu ve gerilim türündeki filmin konusu ise şöyle, Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars’ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.

Film çok açıkça, kült Yaratık (1979) filminden esinlenmiş. Bizce bu hafta izlenebilecek en iyi film kendisi.

Life Fragmanı