24 Şubat 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Vizyona giren filmler sayı olarak 5 gibi olsa da izlenebilecek film sayısı 2 gibi görünüyor.

Sanki bu günün bir anlam ve önemi varmış gibi geliyor mu size de? Yoksa sadece vizyon günü diye mi böyle mutlu hissediyoruz? Biz araştırdık bugün Trabzon’un işgalden kurtuluşu dışında bir özelliği yokmuş. O zaman heyecanımız sadece vizyon ile alakalı. Dolayısıyla hemen filmleri anlatmaya geçmek istiyoruz. Bu hafta vizyona giren tam beş film var. Haftanın filmi de bir final filmi olacak. Buyurun hep birlikte bakalım;

24 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler

Karlar Kraliçesi 3 Resident Evil : The Final Chapter Gizli Sayılar Cereyan Paterson

Karlar Kraliçesi 3

Animasyon dünyasının sevilen serisi Karlar Kraliçesi’nin üçüncü filmi. Yönetmen koltuğunda bu kez Aleksey Tsitsilin oturuyor. Gerda, Karlar Kraliçesi ve Kralı’nı alt etmesine rağmen aradığı huzuru bulamamıştır. Kuzey Rüzgârı’nın kendisinden ayırdığı anne ve babasını bulmak, ailesini tekrar bir araya getirmek için tekrar yola düşmeye karar verir.

Hidden Figures

Yönetmen koltuğunda Theodore Melfi’nin oturduğu Hidden Figures filmi dramatik-biyografik yapımların bir örneği. Filmin başrollerini Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe üstlenirken filmin kadrosunda ise Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge ve Glen Powell gibi başarılı isimler yer alıyor. Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson tarihin anlatılmayan hikayelerinden birine sahiptir. 3 siyahi kökenli kadın NASA’da büyük işlere imza atmaktalardır. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır.

Cereyan

Yönetmenliğini ve senaristliğini ilk uzun metrajlı filmine imza atan Mert Dikmen’in üstlendiği psikolojik gerilim filminde Pınar Bibin ve Murat Yatman oyuncu kadrosundaki başroller. Henüz 2. sınıfta psikoloji öğrencisi olan genç kadın Aylin, geceleri tanımadığı kişilerle internet üzerinden canlı bağlantı ile terapi yapmakta ve bunun kendisini geliştireceğini düşünmektedir. Bir gece onu Cavit isimli tuhaf bir adam arar. Bu arama sonrasında her şey değişecektir.

Paterson

Jim Jarmusch’un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Adam Driver ve Golshifteh Farahani yer alıyor. Paterson gün içerisinde basit rutini olan bir adamdır. Her gün şöforlük yaptığı otobüsüyle şehri turlar, akşam köpeğini gezdirdikten sonra bara gider, sevgilisi Laura ile sıradan ama huzurlu bir hayat sürdürür. Laura ise evle sınırlandırdığı hayatına renk katmak için her gün farklı uğraşlar arayan, hafif çılgın bir kadındır. Birbirlerine uyumsuz bu çiftin hayatına burnumuzu sokuyor olacağız.

24 Şubat 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Resident Evil 3

Filmi haftanın filmi seçme sebebimiz alışkanlık ve de merak. Serinin ilk filmlerini izleyince, ister istemez devamını da izlemek istiyorsun.

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden Resident Evil‘ın son devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Paul W.S. Anderson üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, Rola, Lee Joon-Gi, William Levy ve Iain Glen yer alıyor.

Resident Evil 5: İntikam filmindeki olayların hemen ardından, Alice insanlığın zombilere karşı verdiği savaştan sağ olarak kurtulan tek kişi olmuştır. Şimdi ise kabusun başladığı yer olan Racoon Şehri’ndeki Kovan’a geri dönmek zorundadır. Umbrella Şirketi ise, kıyametten kurtulan son kişileri de yok etmek amacıyla Racoon Şehri’nde güçlerini son kez toplamaktadır.