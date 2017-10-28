27 Ekim 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren film sayısı açısından cılız ancak içerik açısından dopdolu bir hafta. Evet tabi ki Thor’dan bahsediyorum. Gönlümüzün efendisi, gözümüzün nuru Thor. Ağız dolusu Thooor!

Vizyona giren filmlerin sayısı dört. Ancak bahsettiğimiz gibi Thor: Ragnarok uzun zamandır beklediğimiz için bizim kaçış noktamız. Bilen bilmeyen, duyan duymayan herkesi alıp sinema salonlarına koşun deriz.

27 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler

Yol Arkadaşım

İşe Yarar Bir Şey

Ayla

Thor: Ragnarok

Yol Arkadaşım

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu bir komedi filmi. Oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Emre Kınay’ın oturduğu filmin konusu: Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı’na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

İşe Yarar Bir Şey

Genç yönetmen Pelin Esmer’in 11’e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi’nden sonraki üçüncü uzun metrajlı filmi olan yapım Kültür Bakanlığı’nın fonlarından destek ile hayata geçti. Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor. Leyla, gece treniyle çıktığı uzun bir yolculukta manzarayı ve insanları iştahla izlerken hemşirelik öğrencisi Canan’ı fark eder. Bu genç kızı son istasyonda, Yavuz’un evinde, çok ağır bir sorumluluk bekliyordur. Leyla, Canan’ın anlattıklarından ve anlatmadıklarından bir hikâye kurar, kendini kaptırır ve ona eşlik etmeye karar verir.

Ayla

Haftanın filmi için gönlümüzden geçen ikinci film. Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay’ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay’ın oturduğu dram filmi. Film, Kore Savaşı’nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye’ye geri dönme kararı çıkar.

27 Ekim 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Thor Ragnarok

Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde bir kez daha Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor.

Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.

Hulk ve Thor efsanesini bir arada izlemek mükemmel olacak. Hep birlikte görelim, gözümüz gönlümüz bir şenlensin.

Thor Ragnarok Fragmanı

27 Ekim 2017 vizyondaki filmler bu şekildeydi. Son karar pek tabii ki sizin ancak Thor: Ragnarok‘u izlemeden yeni haftaya başlamayın.

