28 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Favori Filmi

28 Nisan 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Bu hafta çok fazla film vizyona giriyor ama Galaksinin Koruyucuları 2‘yi izlemeden olmaz! Neyse önce filmleri tamamıyla inceleyip sonra izlenmesi gereken filme geçelim…

Sonunda yüzümüzün güldüğü, sıcağı hissettiğimiz, huzura eren haftalar yaşamaya başladık mı dersiniz? Geçen hafta vizyona giren milyonlarca filmden izleyeceklerinizi izlediyseniz, geriye bu haftanın filmlerine şöyle bir göz atmak kalıyor. Onu da birlikte yapalım diyorum. Bu hafta vizyona giren film sayısı on (10). Aslında geçen haftadan çok da farklı değil ancak bu hafta vizyona giren öyle bir devam filmi var ki. Misss.. Buyurun hep birlikte göz atalım.

28 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler

Galaksinin Koruyucuları 2 Ölümcül Deney: Dejavu Nereden Nereye Lanet: Ervah Cinleri The Circle Aç Kapıyı Çok Fenayım Bir Annenin Feryadı Dalida Gelecek Günler Çatışma

Ölümcül Deney: Dejavu

D.J. Viola’nın yönettiği filmin senaryosu da D.J. Viola, James Hibberd ve Rob Warren Thomas’a ait. Başrollerinde ise Nathan Kress, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton gibi isimler yer alıyor. Bir grup üniversite öğrencisi klinik bir ilaç denemesinde yer alır. Deney beklenmedik bir yan etkisi ortaya çıkar ve kendilerine ölenlerin vahşi görüntülerini gösterir.

Nereden Nereye

En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam Ejder’in hayalı bir gün gerçek olmaya çok yaklaşır. Bakalım Bodrum’da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışan Ejder’in başına neler geliyor.

Lanet: Ervah Cinleri

Sinema öğrencisi dört öğrenci gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye gezi yaparlar. Başlarına neler geleceğinden habersiz olan gençlerin hikayesini anlatıyor. Teoman Gündüz’ün yönetip senaryosunu Asiye Cenk Gündüz ile yazdığı korku-gerilim yapımın oyuncu kadrosunda ise Zahid Çetinkaya, Sevcan Sini, Ufuk Özkaya gibi isimler var.

Çatışma

Mısır’daki Arap Baharı ertesine odaklanan film, maalesef bize ülkemize çok da yabancı olmayan bir portre sunuyor. 30 Hazirandaki mısır devriminin sabahında, birbirlerinden tamamen farklı geçmişleri ve inançları olan otuz kişi bir gün boyunca polis aracında gözaltında tutulur. Hayatta kalmak için aralarındaki çatışmalara son vermek ve uzlaşmak zorundadırlar. Yönetmenliğini Mohamed Diab’ın yaptığı film 2016 En İyi Yabancı Film kategorisi için Mısır’ın aday adayı idi.

Dalida

Kahire’de doğan, 50’lerde ün kazanan, Youssef Chahine’in “Le Sixième Jour” adlı filminde oynayan, Fransızca, İspanyolca, Arapça, İbranice, Almanca ve İtalyanca şarkıları olan müzik ikonu Dalida’nın hikayesi anlatılıyor.

Aç Kapıyı Çok Fenayım

Kenan Öztürk’ün yönettiği filmin senaryosunu Oğuzhan Yıldız kaleme aldı. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Ancak hayatları değişmiştir ve her şey çok iyiye gitmeye başlamıştır. Ardı ardına iş teklifleri almaya başlarlar. Peki hayatlarını değiştiren o gecede neler olmuştur?

Bir Annenin Feryadı

1970’li yıllarda duvarcı ustası Tahir’in ailesi ile beraber İstanbul’a gelişi ve buraya uyum sağlama sürecini anlatıyor. Fakat aile büyüğü ve gazi olan dede Hacı Arif bu değişikliğe ayak uyduramaz. Torunları İhsan ve Emine’nin dindar bir şekilde yetişmelerini istemektedir. Anca bu istediğini de elde edemeyecektir.

Gelecek Günler

Paris’te bir lise de felsefe öğretmenliği yapan Nathalie, işi söz konusu olduğunda oldukça azimlidir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Nathalie zamanını ailesi, eski öğrencileri ve oldukça sahiplenici olan annesi arasında bölüştürür. Bir gün kocası, Nathalie’ye başka bir kadın için onu terk ettiğini söyler.

The Circle

Başrollerinde Tom Hanks ve Emma Watson‘ın yer alacağı The Circle Dave Eggers’ın kitabından beyazperdeye uyarlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini James Ponsoldt üstleniyor.

Mae (Watson) dünyanın en büyük ve en güçlü teknoloji ve sosyal medya şirketi için çalışmaya başladığında, bunu hayatının fırsatı olarak görür. Şirketin kurucusu Eamon Bailey (Hanks) tarafından mahremiyet, etik ve nihayetinde kişisel özgürlüğünün sınırlarını zorlayan çığır açıcı bir deneye katılmaya teşvik edilir. Ancak deneye katılımı ve aldığı her karar, arkadaşlarının, ailesinin ve insanlığın hayatını ve geleceğini etkilemeye başlayacaktır.

28 Nisan 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Favori Filmi

James Gunn‘ın yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde Chris Pratt, Vin Diesel ve Bradley Cooper gibi yıldız isimlerin yer aldığı 2014 yapımı Guardians of the Galaxy’nin devam filmi niteliğinde olan yapıt, bir kez daha Marvel’ın yapımcılığında izleyiciyle buluşacak.

Devam halkasının geleceği San Diego Comic-Con 2014’te Galaksinin Koruyucuları’nın (2014) yayımlanmasından bir hafta önce açıklanmıştı. Başrollerdeki kadrosunun değişmediği yapımda yönetmen koltuğunu da bir kez daha Gunn üstleniyor.

Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. İlk filmi inanılmaz beğenmiş ve etkilenmiştik. Şimdi ikinci film için beklentimiz oldukça yüksek.

Galaksinin Koruyucuları 2 Fragman

28 Nisan 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Yine her zamanki gibi son karar sizin ama Galaksinin Koruyucuları 2 ve The Circle‘ı izlemeden yeni haftaya başlamayın!