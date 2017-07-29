28 Temmuz 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta vizyona giren filmler yine farklı çeşitlilikte ancak Churchill izlenmeli ama bi’ birlikte bakalım…

Hayatımız boyunca minnettar kalacağımız ve sonsuza kadar seveceğimiz gün olarak kayıtlara geçen bir Cuma’dan daha merhaba. Yine vizyona girecek filmlerin heyecanı ve ‘ya iyi bir şeyler gelse de gitsek’ düşüncesi ile yazıya daldık. Yazın sinema salonuna kapanmak nedir diye düşünmeyip, ohhh serin serin salonda mis gibi keyif diyenler yazının devamına doluşsun. Bu hafta vizyona giren film sayısı 6.

28 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler

Churchill

Çılgın Kolej

Cin Ayet-i Aşk

Davud ve Calut: İnanç Savaşı

Düzensiz Düzenbazlar

Orman Çetesi

Çılgın Kolej

Yönetmenliğini Ahmet Kapusuz’un üstlendiği komedi filminin oyuncu kadrosunda Metin Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Oya Aydoğan, Kerim Yağcı, Birkan Akyol, Tayfun Cihanoğulları, Yusuf Karakuyu yer alıyor. Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu’nun bağrından kopan ve burslu olarak koleje gelen Niyazi okuldaki diğer öğrencilerin dikkatini çeker.

Cin Ayet-i Aşk

Ahmet Küçükkayalı‘nın yönettiği korku filminin başrollerinde Funda Bostanlık, Emre Kıvılcım, Gülçin Tunçok ve Naşit Özcan yer alıyor. Mutlu bir evlilikleri olan Elif ve Selim çifti, hayallerini kurdukları köy evine doğru yola çıkarlar. Güzel hayallerle çıktıkları yolculuk, köy yolunda yaşanan trafik kazası sonrası kabusa döner.

Davud vs Calut İnanç Savaşı

Orijinal ismi David and Goliath. Tarihin en efsanevi savaşlarından birinin, cesaretin kanlı hikayesinin ve kaderin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Wallace Brothers üstlenirken, oyuncu kadrosunda Matt Berberi, Michael Foster, John Knox, Devin Brooke, Jason Tobias yer alıyor.

Düzensiz Düzenbazlar

Girişimci ama bir o kadar da düzenbaz bir halk adamı olan Mümtaz, hayatı boyunca en kestirme yoldan köşeyi dönme peşinde koşmuş fakat her seferinde hayal kırıklığına uğramıştır. Mümtaz’ın can dostu ve yardımcısı Ziya ise, Mümtaz’ın dediğinden çıkmayan saf ve temiz kişilikli bir delikanlıdır. İki kafadar bir gün her zaman yaptıkları gibi istedikleri hayata kavuşmanın yolunu ararlar.

Orman Çetesi

Maurice tam bir penguendir ama içinde bir kaplan yatmaktadır. Bir kaplan tarafından yetiştirilen bu Maurice, penguenden çok Kung Fu ustası haline gelmiştir. Ormanda yaşayan arkadaşları olan Maurice, kendisinden önce annesinin yaptığı gibi emir vermeye ve adalete hükmetmeyi düşünmektedir. Fakat Koala Igor, çok şeytan olmayan babun bebekleriyle birlikte ormanı yok etmeyi planlamaktadır.

28 Temmuz 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Churchill

Kendisi bir dram ve savaş filmi. Yönetmen koltuğunda oturan isim Jonathan Teplitzky iken başrollerde Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery.

Tarihe meraklıysanız bu film sizin için haftanın en iyi filmi olacaktır. Oyuncu kadrosu da oldukça kuvvetli olan yapımın konusu ise şöyle;

Winston Churchill, 1944 Haziran’ında bir milyon askere yakın müttefik kuvettin gizlice İngiltere’nin güney kıyısında toplandığını öğrenir. Avrupa’yı istila etmeye ve Nazilerin sonunu getirmeye kararlıdırlar. Churchill, ülkesinin Blitz’e direnmesine yardımcı olan bir kahramandır. Ancak, savaş planını destekleme gücünü bulmak için soğukkanlı eşi Clementine’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.

Churchill Fragmanı