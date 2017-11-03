3 Kasım 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta birbirinden güzel 6 film vizyona girdi ancak Kare’yi izlemeden geçmeyin!

Bu sene nasıl oldu da Kasım’da Aşk Başkadır olayları gelişmedi merak ediyorum. Halbuki ekimin son günlerinde bu geyiği ve mucizevi filmimizi anıyor oluruz diye düşünmüştük. Bu hafta vizyona giren film sayısı altı. İçlerinden biri efsane olarak görülen bir seriden ve diğeri animasyon. Ayrıca Türk yapımı filmler de var ama bizim seçtiğimiz film bunlardan değil. Haydi bakalım.

3 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler

Testere: Jigsaw Efsanesi Dünyanın En Güzel Kokusu 2 Oha Diyorum Ketenpere Kare Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk

Jigsaw

Michael ve Peter Spierig’in yönettiği ve Josh Stolberg ve Pete Goldfinger’ın yazdığı filmin başrolünde bu rol ile tanınan Tobin Bell yer alıyor. Jigsaw olarak bilinen John Kramer, yıllar önce ölmüştü ama tüm şehirde bir seri cinayet hakimdi. John Kramer yine iş başında olabilir mi? Serinin önceki filmlerini izleyip beğenenler bunu da kaçırmaz diye düşünüyoruz.

Dünyanın En İyi Kokusu 2

Bir devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal’ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor. Hakan ve Derya köklü arkadaşlıklarının ardından birbirlerine aşık olmuş, masalsı bir aşk yaşamışlardır. Aşklarının meyvesi bir de bebekleri olmuştur. Ancak hayat Derya’yı zamansızca Hakan’ın ve bebek Elif Zeyno’nun yanından almıştır. Derya’nın ölümünün ardından yıkılan Hakan bir türlü toparlayamaz.

Oha Diyorum

Youtube kanalında izlenme sayısında dünya çapında üst sıralarda yer alan “OHA Diyorum”un 3 fenomeni Melih Abuaf, Fırat Sobutay ve Alper Rende ile oyuncu Bahar Şahin’in başrolde olduğu, kanallarıyla aynı adı taşıyan filmin yönetmen ve senaristliğini Ersan Özer üstleniyor. Bu tür filmler ile eğlenen ve iyi zaman geçirenler de var tabi.

Ketenpere

Başrolünde Şafak Sezer‘in oynadığı bir komedi filmi. Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender’i çok sever ve onu himayesine alır.

Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk

Orijinal adıyla The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure. 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody’nin babaları Willard, hazine avcısı ve kaşiftir. Bir gün ardında ipuçları bırakarak ortadan kaybolur. Babalarını bulmak için ipucunu çözmeye çalışan kardeşler babalarının yakın arkadaşı Hint bilim adamı ve mucit, Profesör Shonku’nun yardımına başvururlar.

3 Kasım 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Kare

Başrollerini Elisabeth Moss, Dominic West ve Claes Bang’in paylaştığı 2017 Cannes’da gösterimi yapılan The Square, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un konuşma özgürlüğü, sanatsal özgürlükler, sosyal sansür vb. konuları İskandinav perspektifinde, politik ve sosyal bir çerçevede inceleyen bir film.

Film 2017 Cannes Film Fesitvali’nde En İyi Film seçilerek Altın Palmiye’yi aldı. Christian, Stockholm’de bir modern sanat galerisinde çalışmaktadır ve projelerinden biri de The Square olarak adlandırılan alandır. Bu alan büyük bir toplumda farklı katmanlardan, farklı sosyal sınıflardan gelen insanların küçük bir yansımasıdır ve Christian ziyaretçileri insanlara güvenmeli mi güvenmemeli mi sorusu ile iki farklı yoldan birini seçmeye davet etmektedir ve bu soru bizi tüm film boyunca takip eder.

Film bir haftalığına vizyonda kalacak. Bence izlenmeye değer. Seansları da biraz ters saatlerde ama kendinizi ayarlayın.

Kare (Square) Filmi Fragmanı