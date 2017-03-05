3 Mart 2017 Vizyondaki Filmler ve Haftanın Filmi

3 Mart 2017 vizyondaki filmler ile karşınızdayız. Vizyona giren filmler sayıca 6 ancak nitelik olarak ikiyi geçmiyor gibi. Haydi hep birlikte inceleyelim:

Skandallarla dolu bir Oscar haftasını da geride bıraktığımıza göre, derin bir nefes alıp, sıradaki filmlerin gösterime girmesini bekleyebiliriz. Bu hafta vizyona giren filmler arasında gördüğümüze inanılmaz sevineceğimiz bir yapım var. Öncelikle bütün filmlerden kısaca bahsedip, sonrasında haftanın filmi hakkında uzun uzun konuşalım.

3 Mart 2017 Vizyona Giren Filmler

Reis İstanbul Kırmızısı Logan Dehşet Evi Alt Tarafı Dünyanın Sonu Founder

Reis

Adnan Menderes’in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesini ele alıyor. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz’un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırıyor.

İstanbul Kırmızısı

Ferzan Özpetek’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu da Özpetek Gianni Romoli ve Valia Santella ile birlikte kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler, Mehmet Günsür, Zerrin Tekindor gibi birbirinden ünlü isimler paylaşıyor.

Orhan travmatik bir kayıptan sonra her şeyini kaybetmiş ve vahşi bir yaşama yönelmiş eski bir yazardır. Yıllar sonra İstanbul’a geri döner. Bu geri dönüşün nedeni zamanını Paris, Londra ve Berlin’de geçirmiş ünlü yönetmen Deniz Soysal ile tanışmaktır. Deniz hem tarihi aile köşkünden annesini taşımak hem de yeni filmi için hazırlık yapmak için İstanbul’dadır. Ancak birden ortadan kaybolur. Orhan, Deniz’in kitabında anlatılanların gerçeğin gösterişli bir kopyası olduğunu fark eder.

Dehşet Evi

İspanyol yapımı gerilim filminin yönetmen koltuğunda Rafa Martínez oturuyor. Filmin başrollerini ise Ingrid García Jonsson, Bruno Sevilla, Oriol Tarrida Homedes üstleniyor. Alicia genç bir emlak komisyoncusudur. Genç kadın satışını üstlendiği eski bir apartmanda sevgilisiyle romantik bir buluşma planlamaktadır. Ancak bir grup katilin hedefi olduklarından habersizdir.

Founder

İki kardeşin yenilikçi fast food restoranı McDonald’s ı, hırs, inat ve acımasızlık ile dünyadaki en büyük restoran işletmelerinden birine haline getiren bir satış görevlisi Ray Kroc’un hikayesi. Linda Cardellini, Patrick Wilson gibi oyuncuların kadroda yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda John Lee Hancock oturuyor. Filmin başkarakterini ise ünlü aktör Michael Keaton canlandırıyor. Coen Kardeşler senaryoyu çok beğendi ve filmi yönetmek istedi ancak Hail, Caesar ile zamanının çatışması yüzünden geri çevirmek zorunda kaldılar.

Alt Tarafı Dünyanın Sonu

Ailesini uzun zamandır görmeyen bir yazar olan Louis’in ailesinin yanına gitmesini ve yaşadığı olayları anlatıyor. Louis ölümcül bir hastalığı olduğunu ailesine söylemek zorundadır.

Başrollerinde Marion Cotillard, Vincent Cassel, Lea Seydoux, Nathalie Baye ve Gaspard Ulliel gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan’ın yönetmenliğini üstleniyor.

3 Mart 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi: Logan

Yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan‘ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer.

Gözümüzün nuru Wolverine‘in nasıl da yaşlandığını görünce biraz hüzünlenecek olsak da, bu sıralar bize oldukça iyi gelecek bir yapım olacak. Hugh Jackman‘ı son kez Wolverine olarak gördüğümüz film Logan’ı James Mangold yönetiyor. Başrollerinde ise Hugh Jackman dışında Boyd Holbrook, Patrick Stewart ve Doris Morgado yer alıyor.

Film dünya prömiyerini 2017 Berlin Film Festivali’nde yaptı. Filmin adı Mark Millar’ın grafik romanı “Old Man Logan”a göndermedir.

Logan Fragmanı

3 Mart 2017 vizyondaki filmler de böyleydi. Son karar sizin ama yine de bizden söylemesi…