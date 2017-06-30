30 Haziran 2017 vizyondaki filmler ve haftanın filmi ile karşınızdayız. Bu hafta sonu evde sıcaktan bayılmak istemeyenler için güzel filmler vizyona girmiş!

Haziran’ın sonu geldi hala deniz yüzü göremedik ama film izlemekten kendimizi alamıyoruz. Temmuz ayı umarız bol tatilli ve bol aksiyon filmli geçer. Biraz da biz eğlenelim değil mi? Bu hafta vizyona giren film sayısı altı (6). Vizyona giren filmlerin arasında çok tatlı filmler mevcut. İlk başta neler olup bitmiş bakıp, ardından haftanın filmini seçiyoruz. Buyurun:

30 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler

Personal Shopper Katliam Günü Lady Macbeth Tam Gaz Bakıcı 2:22

Personal Shooper

Film 2016 Cannes Film Festivali‘nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmakla birlikte ımdb puanı 6.2. 0’li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris’te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna kardeşinin hayaletinden bir mesaj gelir.. Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas’ın üstlendiği filmde başrollerde Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten yer alıyor.

Katliam Günü

Orijinal adı ile The Windmill Massacre. Yönetmen koltuğunda Nick Jongerius. Jennifer, geçmişinden kurtulmaya çalışan Avusturalyalı bir kızdır. Bir gün bir turist grubu ile beraber Amsterdam’ın efsanevi yel değirmenlerini izlemek için bir tura katılır. Ancak talihsiz bir kaza sonucu şeytanlarla iç içe olan bir değirmene sığınmak zorunda kalırlar. Başrollerde Noah Taylor, Patrick Baladi, Charlotte Beaumont var.

Tam Gaz

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Baby Driver, Wright’ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi “Blue Song”dan ilham alıyor. Filmin kadrosunda Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal ve Jamie Foxx yer alıyor. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan bir adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Ancak işler her zaman yolunda gitmez..

Bakıcı

Orijinal adıyla Inconceivable. Yönetmen koltuğunda Jonathan Baker2ın bulunduğu filmin başrollerinde Nicolas Cage, Faye Dunaway, Nicky Whelan gibi hatrısayılır kişiler var. Katie geçmişi belli olmayan yalnız bir kadındır. Kızı ile birlikte yeni taşındığı mahallede Angela iyi sıkı dost olurlar. Angela’nın eşi kendisine misafir evinde kalmayı teklfi eder ve sonrasında da taşıyıcı anne olur. Ancak Katie farklı amaçlar içindedir.

2:22

Yönetmenliğini Paui Currie’nin üstlendiği yapımın başrollerini Teresa Palmer, Michiel Huisman ve Sam Reid üstleniyor. Dylan Branson New York’ta hava trafiği kontrol merkezinde çalışan bir elemandır. Bir gün, saat 2:22’de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olup, iki uçağın neredeyse havada çarpışmasına neden olmasıyla birlikte mükemmel kariyeri ve hayatı darmadağın olur. Ve bu olay sürekli devam eder.

30 Haziran 2017 Vizyondaki Filmler Arasından Seçtiğimiz Haftanın Filmi

Nikolai Leskov‘un aynı “Lady Macbeth of the Mtsensk” isimli romanından uyarlanan bu senaryoda 19. yüzyılda yaşayan genç bir kızın ‘gelin olarak’ orta yaşta bir adama satılması beyazperdeye taşınıyor.

Konu oldukça enteresan ve bence mutlaka herkesin filmi izlemesi gerekiyor. Yönetmenliğini William Oldroyd’un üstlendiği yapımın uyarlama senaryosu Alice Birch’e ait. Kadroda ise Florence Pugh, Christopher Fairbank ve Cosmo Jarvis başı çeken isimler.

Dram tarih ve romantizmi bir arada taşıyan yapım, şimdiden 4 ödülün sahibi. Filmin IMDB puanı 7.3 ve bence daha fazlasını hakediyor. Haftanın filmi olması da cabası.

Lady Macbeth Fragmanı